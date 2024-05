kronika

Kamenjali gasilce; opiti otroci; v Kolpi utopljenec; ste videli pretep na Lisci?

2.5.2024 | 10:00 | M. K.

O pestrem prelomu meseca danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto - policisti so imeli veliko dela. Na številki 113 so na zadnji aprilski dan prejeli 258 klicev, od tega je bilo 100 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevi in tujci ter javnim redom in mirom. Sledi nekaj podrobnosti.

Takole so na Stanu včeraj morali zakuriti žalostna ''kresova'', da so počistili ostanke pogorišča kozolca ... (Foto: PGD Mirna)

Kršitve javnega reda in miru

S področja javnega reda so obravnavali 19 dogodkov, od tega šest kršitev na javnem kraju (Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Brežice, Trebnje, Krško) in tri v zasebnem prostoru (Novo mesto in Krško).

Črnomaljski policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na domovanju 15-letnika v Lokvah. Iskali so predmete, ki naj bi izvirali iz tatvin in vlomov, jih nekaj tudi našli in zasegli. Vse skupaj bodo s kazensko ovadbo odstopili sodišču.

Na avtocestnem počivališču Zaloke, v smeri proti Hrvaški, so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe med kontrolo posredovali zaradi spora med dvema potnikoma iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Do prepira naj bi prišlo zaradi domnevne tatvine denarnice (zgodila naj bi se med postankom v Ljubljani), ki so jo kasneje našli, a prazno – izginilo pa naj bi tisoč evrov. Zaradi kršitve javnega reda in nedostojnega vedenja do uradne osebe so 44-lenemu potniku iz Hrvaške napisali plačilni nalog.

Na Doblički Gori so neznanci izpred vikenda odpeljali avtomobilsko prikolico domače izdelave. Na prikolici je bila tretja tablica »NM HA-117«. Prikolica je približnih dimenzij 120 x 180 cm, ima skrita kolesa v podvozju, notranjost je lesena in temnejše barve.

Krški policisti so dopoldne in zvečer posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru – popoldne so napisali plačilni nalog 48-letniku na Senovem, ki naj bi doma razgrajal, zvečer pa še 38-letnemu moškemu iz Krškega, ker naj bi doma med prepirom udaril partnerko.

Trebanjski policisti so ob pol desetih zvečer posredovali zaradi prijave kršitve javnega reda in miru – ugotovili so, da naj bi po izmenjavi besed med dvema sosedoma 57-letnica, domnevno pod vplivom alkohola, podrla na tla 74-letnico, ki se je pri tem lažje poškodovala.

Nekaj po polnoči so na krško urgenco zaradi akutnega alkoholnega opoja pripeljali dve mladoletni dekleti, ki sta potrebovali zdravniško pomoč. Po oskrbi so ju odpeljali na nadaljnji pregled v brežiško bolnišnico, kamor so se oglasili tudi policisti in v prisotnosti staršev opravili razgovore z obema. Prisotnosti drugih prepovedanih substanc niso ugotovili, sta pa obe imeli v krvi med 2,16 in 2,39 promila alkohola. Po zaključenih pregledih in postopkih sta 14-letnici odšli s starši domov. Policisti nadaljujejo preiskav primera zaradi kršitve zakona o omejevanju porabe alkohola na javni prireditvi.

Brežiški policisti so v noči na sredo, okoli ene ure zjutraj, zaradi kričanja in groženj posredovali na Bizeljski cesti. Tam so zalotili 29-letnika iz Krškega, za katerega so v postopku ugotovili, da je kršil javni red in mir, hkrati pa tudi prepoved približevanja, ki jo je dobil v predhodnih postopkih. Uvedli so postopek o prekršku, preiskujejo sum kaznivega dejanja grožnje, o kršitvi prepovedi približevanja pa bodo obvestili tudi pristojno tožilstvo.

Metliški policisti so prav tako ponoči posredovali v Dolnji Dobravici. Tja so jih klicali zaradi izrečenih groženj. Policisti so ugotovili, da naj bi več akterjev grozilo ljudem. Enega, starega 14 let, so uspeli identificirati in zanj uvedli postopek o prekršku, iščejo pa še nekaj posameznikov, ki so bili skupaj z njim.

Okoli dveh ponoči se je na urgenco v Novem mestu zaradi lažjih telesnih poškodb zglasila 19-letna domačinka. Policisti so ugotovili, da naj bi jo v prepiru poškodoval 15-letni brat, za katerega bodo prav tako kot v metliškem primeru napisali obdolžilni predlog. Omenjeni 15-letnik se je sicer uro kasneje, pod vidnim vplivom alkohola, tudi sam oglasil na urgenci s podplutbo na obrazu, ki naj bi mu jo zadali neznanci med sprehodom po mestu. Več policistom ni hotel povedati.

Plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru so kršiteljem napisali tudi črnomaljski policisti – okoli poltretje ure zjutraj so posredovali v Lokvah, kjer naj bi gorel zabojnik za smeti. Požara niso zaznali, so pa zaznali kršitev javnega reda in miru in bodo 39-letniku napisali plačilni nalog, ker naj bi med prepirom udaril soseda.

Kriminaliteta

Trebanjski policisti so obravnavali tatvino bika iz hleva v Jelševcu. 250-kilogramskega bika so neznanci odpeljali ponoči.

Do črnomaljskih policistov je zjutraj pristopil 50-letni domačin, ki se je dan prej peljal z vlakom v Ljubljano. Med vožnjo je odšel v sanitarije, kasneje pa ugotovil, da so mu neznanci v tem času iz nahrbtnika, ki ga je pustil na sedežu, ukradli sončna in korekcijska očala. Povzročili so mu za okoli 150 evrov škode.

Nekaj pred deseto zvečer so Ob Težki vodi v Novem mestu zaradi sproženega protivlomnega alarma na stanovanjski hiši posredovali policisti in intervent zasebno varnostnega podjetja. Po prvih ugotovitvah je storilec vdrl v objekt, a ga je očitno alarm prepodil, saj nič ne kaže, da je uspel kaj odnesti. Je pa lastnikom kljub temu povzročil za okoli tisoč evrov škode.

***

Gasilci Gasilsko reševalnega centra iz Novega mesta in PGD Kamence so okoli pol enajste zvečer posredovali v Brezju zaradi prijave požara na smetišču. Ob posredovanju in gašenju so posamezniki začeli v gasilce in njihova vozila metati kamenje. Po prvih ugotovitvah so lažje poškodovali vozilo PGD Kamence, več bo znanega bo podrobnem pregledu vozil. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

***

V zgodnjih jutranjih urah je lastnika osebnega avtomobila, ki se je želel odpeljati domov iz kresovanja, čakalo neprijetno presenečenje. Neznanci so mu dodobra stolkli avtomobil, poškodovali pokrov motorja, vrata, vzvratna ogledala, razbili steklo na prtljažnih vratih … Novomeški policisti so opravili ogled kraja, gmotna škoda pa po prvih ocenah znaša okoli deset tisoč evrov.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali enajst prometnih nesreč z gmotno škodo. V Brestanici so zasegli kolo z motorjem 15-letniku, ki ga je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so na Obrežju izrekli globo 44-letnemu državljanu Bolgarije, ki je po avtocesti peljal 186 km/h namesto 130 km/h. Plačal je 250 evrov kazni in si prislužil tri kazenske točke.

Požari

Novomeški gasilci so v bližini priključka na avtocesto Novo mesto zahod pogasili goreč osebni avtomobil. Po izjavi voznika se je nekaj pred sedmo zvečer med potjo na kratko ustavil, pri tem pa opazil, da se izpod pokrova motorja kadi. Ko je pokrov odprl, je zagorelo. 15 let staro vozilo je kljub hitri gasilski intervenciji pogorelo v celoti.

V noči na sredo je zagorel manjši lesen objekt v kraju Rožanec. Gasilci so požar omejili in pogasili, policisti pa zjutraj s kriminalističnim tehnikom opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo zaradi kratkega stika v sistemu elektrarne na strehi. Po prvih cenah bo škode za okoli dvajset tisoč evrov.

V zgodnji jutranjih urah so gasilci in policisti posredovali v kraju Stan, kjer je zagorel kozolec (s fotografijami smo tudi o tem že poročali). Požar je celega uničil, saj so ga morali zaradi varnosti, da bo padel na druge objekte v bližini, že med gašenjem podreti. Gasilci so požar omejili in pogasili, trebanjski policisti pa so dopoldne opravili ogled. Domnevajo, da je ponoči, ko so domači šli že spat, veter razpihal manjše gorišče, kjer so kurili, kar je povzročilo požar. Škode bo za okoli trideset tisoč evrov.

Ogenj je včeraj uničil kozolec (Foto: PGD Mirna)

Nekaj več sreče so imel v Hrastuljah, kjer so prav tako zgodaj zjutraj klicali gasilce. Po prvih ugotovitvah ogleda so domači zvečer pekli na žaru in se pred odhodom na počitek niso prepričali, če je do konca ugasnjen. Nekaj po tretji je zagorel zložen les zraven žara, a je nastala le manjša škoda.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so na območju Posavja in Bele krajine obravnavali 134 tujcev, ki so na nedovoljen prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Republike Slovenije. Večino (119) so prijeli na območju Posavja, 15 pa na območju črnomaljske policijske postaje (Balkovci, Preloka in Adlešiči). Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

DOGODKI 1.5.2024

Policisti v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Novo mesto, kjer sprejemajo klice na interventno številko policije 113, so od 1. maja zjutraj do 2. maja zjutraj obravnavali 77 interventnih dogodkov in skupaj prejeli 197 klicev.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali devet prometnih nesreč z gmotno škodo.

Prometni policisti so dopoldne na Čatežu obravnavali 43-letnega voznika iz Bosne in Hercegovine, ki je z audijem avstrijskih tablic divjal po avtocesti od Ljubljane proti Obrežju. Na 113 v Ljubljani in Novem mestu so prejeli klice voznikov, da vozi več kot 200 km/h in ogroža ostale udeležence v prometu. Izrekli so mu globo 1200 evrov in mu pripisali 9 kazenskih točk za hitrost ter 250 evrov in 3 kazenske točke, ker je med vožnjo uporabljal telefon.

Črnomaljski policisti so opoldne obravnavali prometno nesrečo z gmotno škodo v Dragatušu. Tam je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi domnevno neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, pa potem spet nazaj na cesto, se nekako izognil trku z vozilom, ki je pripeljalo nasproti pravilno po svoji strani, nato pa malo naprej ustavil na parkirišču. Policisti domnevajo, da je k nesreči botroval tudi alkohol, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Za preveliko hitrost je predpisana globa 300 evrov in 3 kazenske točke, za alkohol pa 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Javni red in mir

S področja javnega reda so obravnavali dvanajst dogodkov, od tega sta bili dve kršitvi javnega reda in miru – ena v zasebnem prostoru in ena na javnem kraju.

Okoli štirih popoldne so sevniške policiste klicali na javno prireditev na Lisco. Tam je prišlo do prepira in pretepa med več osebami. Posredovali so varnostniki in gostje, ki so hoteli situacijo umiriti, a neuspešno. Ob prihodu policistov glavnih akterjev ni bilo več, zato primera še niso zaključili - o dogodku še zbirajo obvestila.

Policisti prosijo vse, ki bi lahko nudili uporabne podatke o dogodku, da pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Sevnica, (07) 81 61 800, anonimni telefon policije 080 1200 ali številko policije 113.

Včeraj so na Lisci sicer tradicionalno obeležili delavski praznik 1. maj. (Foto: D. S.)

Nekaj pred deveto zvečer so novomeški policisti do iztreznitve pridržali 68-letnega Novomeščana. Slednji je pijan vpil in žalil oškodovanko, ukazov policistov, da se pomiri, pa ni upošteval. Ker ni šlo drugače, so uporabili telesno silo, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

Kriminaliteta

Sevniški policisti so zjutraj opravili ogled vloma v hišo v Kalu pri Krmelju. Po prvih ugotovitvah so neznanci dan prej izkoristili odsotnost lastnikov, ki so bili v bližini na kresovanju. Na silo so odprli omaro z orožjem in odnesli dve repetirni puški z risano cevjo: znamke Brno, model MCD98, kalibra 308 WIN in znamke Anschutz, model 1903, kalibra 22LR. Lastnik poseduje ustrezne orožne listine, povzročena materialna škoda pa znaša okoli štiri tisoč evrov.

Dopoldne so krški policisti obravnavali tatvino na Trški gori. Tam so imeli večer prej organizirano javno prireditev, ki je trajala do okoli tretje ure. Zjutraj so se organizatorji vrnili, da bi do konca pospravili prireditveni prostor, pri tem pa je ponudnik gostinskih storitev ugotovil, da mu manjkata dve grelni posodi in karton žganih pijač. Storilci naj bi mu tako povzročili za več kot tisoč evrov škode.

Utopljenec v Kolpi

Ob 15.50 so v reki Kolpi, pri naselju Otok, občina Metlika, gasilci PGD Črnomelj iz reke s tehničnim posegom izvlekli utopljeno osebo in jo predali pristojnim službam.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so včeraj obravnavali 112 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje na območju Slovenije. Vse so obravnavali na območju Posavja (Dobova, Slov. vas, Rakovec, Rigonce, Velika Dolina, Bukošek, Drnovo, Loče, Nova vas, Kapele). Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

***

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so ob pol štirih popoldne na Drnovem, na avtobusni postaji, ustavili sumljivo vozilo hrvaških tablic. Vozilo je vozil 40-letni državljan Ukrajine, v avtu z njim pa je bilo še šest državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili mejo. Primer so v obravnavo prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja. 40-letnika bodo kazensko ovadili. Avto so mu zasegli, njega pa pridržali.

