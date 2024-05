družabno

Tjašina glasba seže v srce

2.5.2024 | 16:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jan Poreber

Violinistka Tjaša Kastelic, ki živi in deluje med Novim mestom in Berlinom, je sodelovala v zanimivem projektu. Z režiserjem Nejcem Smodišem sta posnela izjemen video, ki temelji na zgodbi in glasbi Johna Williamsa iz kultnega filma Schindlerjev seznam. Tjaša ga je nedavno predstavila na glasbeno-epskem kulinaričnem dogodku v kostanjeviški vinoteki Jelenič, premierno pa tudi na svojem kanalu na YouTubu.

»S projektom obravnavamo teme, ki pretresajo svet. V teh temnih časih globoko verjamem, da ima glasba moč svetlobe in upanja,« pravi Tjaša, ki igra violino že od petega leta.

Po končanem študiju violine na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu nekdanja redna članica slovitih Berlinskih simfonikov danes v Berlinu vodi Akademijo za glasbo Kastelic in muzicira, med drugim še vedno tudi z Berlinskimi simfoniki. S poljskim kitaristom Jerzyjem Chwastykom sta leta 2019 posnela ploščo Romance-Canciones y Danzas in jo predstavila na odmevni svetovni turneji.

O sodelovanju z uspešnim novomeškim režiserjem pa je za našo rubriko povedala: »Pred tremi meseci sem očitno bila ob pravem času na pravem kraju. Takrat sem spoznala Nejca, njegova dela in vizijo zame. Njegove ideje so se kar vrstile in v dveh tednih smo bili s 15-člansko ekipo pripravljeni na dvodnevno snemanje. Želeli smo metaforično prikazati moč glasbe, združiti klasično glasbo z močno vizualno podobo in vse skupaj približati širši javnosti.«

Tjaša bo svoje muziciranje zagotovo obeležila še s kakšno ploščo.

‹ nazaj