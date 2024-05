družabno

Belokranjsko razkošje noš

16.5.2024 | 18:00 | Tekst: Milan Glavonjić

Foto: Milan Glavonjić

Na nedavni proslavi ob Dneva upora v Črnomlju je bogastvo pisanih ljudskih noš iz črnomaljskega kraja žarelo v množici obiskovalcev, med katerimi so bile tudi nekatere, v dolgočasje odete uradne osebe. Že na vhodu, ko je varnostna služba prisotne podrobno pregledovala celo s skeniranjem vsebine torb ali nahrbtnikov, so pri pultu z garderobo navzoče toplo pozdravila tri belokranjsko gostoljubna in nasmejana dekleta.

Vse tri so kulturnice od glave do pete. Nika Balkovec, zaposlena v vrtcu OŠ Vinica, Andreja Babić, ki poučuje na OŠ Vavta vas, ter Darja Vukčevič, ki je na Občini Črnomelj v županovem kabinetu zadolžena za stike z javnostmi, so tudi članice KUD Otona Župančiča iz Vinice in del vokalne skupine Viniške cure. Andreja je nosila nošo iz Podzemlja, Nika črnomaljsko, Darja, ki pri Viniških tamburaših igra na brač, pa je bila oblečena v narodno nošo iz Bojancev.

Bela krajina je pisana dežela folklore in ljudskih običajev, ki z roko v roki obogatijo skoraj sleherno, tudi najmanjšo prireditev.

