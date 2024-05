družabno

Žiga s kolesom na Nordkapp

16.5.2024 | 09:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Žiga Papež

Papež in Smole 36 let po Olimpijskih igrah vnovič združujeta moči, le da to nista Sandi in Jože, pač pa Jože, ki ima trgovino koles Smole, in Sandijev sin Žiga Papež. 30-letni Žiga je sicer bolj predan tenisu kot kolesarstvu, a se je odločil, da bo eden izmed 300 kolesarjev na vzdržljivostni kolesarski preizkušnji North Cape 4000, kjer bo testiral lastne meje, hkrati pa zbiral denar za organizacijo T1 International, ki se v nerazvitih državah ukvarja s sladkornimi bolniki.

Žiga je tudi sam diabetik in se zaveda, kako pomemben je v tem primeru reden zdravniški nadzor. Za pot se je opremil pri Smoletu, ki mu je kot sponzor prispeval odlično kolo Scott in vso potrebno kolesarsko opremo. Start te najdaljše evropske kolesarske preizkušnje, dolge štiri tisoč kilometrov, bo 20. julija v okolici Trenta v Italiji, trasa pa bo vodila iz Italije v Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Švedsko in na Finsko, do Norveške.

Vsakršna podpora kolesarjev ob trasi in spremstvo sta prepovedana, celo prenočišča si morajo tekmovalci urediti sami, cilj na Severnem rtu pa doseči v manj kot 22 dneh. Vsak dan jih tako čaka 10-urno kolesarjenje in okoli 190 prevoženih kilometrov. Papeževa skrb tako ne bo le njegova sladkorna bolezen tipa 1, ki jo ima že od 12. leta in za katero upa, da jo bo imel uspešno pod nadzorom, pač pa ob napornem kolesarjenju tudi urejanje logistike, prehrane in spanja.

Žiga, ki je tudi eden od novomeških svetnikov, še vedno ostaja tudi edini Dolenjec na svetovni teniški ATP lestvici.

