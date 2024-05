novice

Državni svetniki o jedrski energiji in podpori Dolenjski

16.5.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Ljubljana - Državni svet je včeraj obravnaval in podprl dopolnjen predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Svetniki so prepričani, da bo resolucija pomembno pripomogla pri pripravi projekta drugi blok nuklearke (Jek 2), uporabo jedrske energije pa vidijo kot enega od pogojev za nadaljnji razvoj Slovenije.

Včerajšnja seja DS (zajem zaslonske slike)

Kot so po seji sporočili iz državnega sveta, dopolnjen predlog resolucije o jedrski energiji predstavlja prvi programski dokument z oceno stanja in opredelitvijo politike na področju razvoja jedrskega programa, ki bo pomembno pripomogel k učinkovitejši pripravi na izvedbo projekta Jek 2.

"Raba jedrske energije v kombinaciji z obnovljivimi viri energije je pogoj za zagotovitev stabilne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo in s tem nadaljnjega razvoja Slovenije," so poudarili svetniki.

Pri tem so opozorili na dolgotrajnost postopkov umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in s tem povezano dolgotrajno sprejemanje državnega prostorskega načrta. Slednje je po oceni državnih svetnikov povezano tako z vlogo civilnih iniciativ v prostorskem načrtovanju kot s preobilico birokratskih ovir in odsotnostjo učinkovitega medresorskega usklajevanja.

Državni svetniki so zato pozvali, da se za namen pravočasne nadgradnje elektroenergetskega sistema s širitvijo jedrskega programa in v izogib zamudam pri pripravi in izvedbi projekta Jek 2 z ustreznim zakonodajnim okvirom naslovi vse izzive, ki bi lahko vodili v dolgotrajno umeščanje drugega bloka nuklearke v prostor.

Predlog resolucije sta že podprli pristojna komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter zainteresirana komisija državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Svetniki so obravnavali in podprli tudi več pobud, med njimi pobudo svetnikov Marka Lotriča in Bojana Kekca glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za krepitev konkurenčne sposobnosti in razvojne moči Dolenjske. Ta se je oblikovala na osnovi regijskega obiska Dolenjske 27. marca in so jo naslovili na vlado.

Pobuda se glasi: »Vlada Republike Slovenije naj pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za razvoj Dolenjske, ki je del regije Jugovzhodna Slovenija, sledi naslednjim predlogom in pričakovanjem dolenjskih občin in gospodarstva: 1. Vlada naj čim prej v zakonodajni postopek predloži obljubljeno zakonsko ureditev, ki bo naslovila romsko problematiko na območju občin Jugovzhodne Slovenije. 2. Aktivnosti za ustanovitev nove javne univerze s sedežem v Novem mestu naj se pospešijo in v Državni zbor posreduje predlog sklepa o njeni ustanovitvi. 3. Prenova in modernizacija dolenjske železniške infrastrukture ter njeno umeščanje v prostor naj se pospeši. 4. Sistem financiranja občin naj zagotovi, da se ustvarjeni prihodki vrnejo v lokalno okolje, medtem ko se finančna izravnava za razvojno šibkejše občine zagotavlja iz državnega proračuna. 5. Vlada in v njenem okviru Ministrstvo za pravosodje naj čim prej zagotovi vse za prenos zemljišča na območju Lanšpreža na Občino Mirna, ki ga bo namenila dejavnostim, vezanim na čebelarstvo. 6. S spremembo prostorske zakonodaje naj se pospeši postopek sprejemanja občinskih prostorskih aktov in njihovih sprememb.«

