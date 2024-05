novice

Ponekod oranžen alarm; pri nas največ dežja v Beli krajini in Posavju

16.5.2024 | 13:20 | M. K.

Že včeraj se je nakazovalo, da nas danes čaka burno vremensko dogajanje. Zadnje napovedi to le še potrjujejo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Meteorologi Arsa so napovedali, da lahko danes zlasti popoldne in v prvem delu noči na petek v delih Slovenije pade velika količina padavin. Če so včeraj izdali oranžen alarm le za zahodno regijo, so ga danes razširil še na sever in severovzhod države. V vseh teh regijah se lahko pojavljajo močnejši nalivi. »V zahodni Sloveniji bo verjetno največ dežja padlo v pasu od Goriške proti Posočju in severnem delu Gorenjske. Na vzhodu pa območju od Bele krajine proti Pohorju. Večja verjetnost za hudourniške poplave je na vzhodu Slovenije, kjer so močnejši nalivi manj pogosti,« so pojasnili.

Padavine, ki jih bodo spremljale nevihte, se bodo sicer začele krepiti pozno popoldne in zvečer, ko se nam bo od zahoda začela bližati hladna fronta. Meteorologi pričakujejo, da bodo na severovzhodu padavine najmočnejše nekje med 21. in 2. uro, v drugih delih države pa nekaj ur prej. Ocenjujejo, da bi lahko na najbolj izpostavljenih območjih padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, pri čemer lahko krajevno seveda pade tudi več padavin. Glavnina padavin bo padla v približno 6 urah, stanje pa se bo v drugem delu noči umirilo.

Kot je za STA pojasnil meteorolog Arsa Brane Gregorčič, oranžno vremensko opozorilo velja od okoli 15. ure do noči na petek. Za preostali del države pa velja rumeno opozorilo. Tudi Gregorčič je posvaril, da bodo padavine padle v razmeroma kratkem času, približno v šestih urah, in sicer nekje zvečer med 18. in 24. uro. Pričakovati gre nekaj težav z meteorno vodo in hudourniški porast vodotokov. »Do petka zjutraj bodo padavine pravzaprav povsod ponehale. Morda bo izjema gorati severozahod države, kjer bo tudi še v petek nekaj ploh ali neviht,« je dejal Gregorčič. V petek se bo delno zjasnilo.

Možne hudourniške poplave, v spodnjem delu se lahko razlije Drava

Na zahodu države so ob krajevnih padavinah manjše reke začele naraščati že zjutraj. Večina rek po državi ima sicer srednje pretoke. Čez dan bodo začele naraščati, pri čemer pri Arsu opozarjajo, da lahko ponoči »hitro narastejo in poplavijo hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v porečjih Drave, Mure, Sotle in Savinje.« Ob krajevno močnejših padavinah bo možno hitro naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Možno bo tudi razlivanje in zastajanje padavinske vode. V južni Sloveniji bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost rek na teh območjih bo večinoma srednja. V petek zjutraj bodo manjše reke že upadale, predvsem Drava, Mura in Sava pa bodo še naraščale. Opozarjajo še, da se lahko Drava zaradi povečanega pretoka tudi iz Avstrije v petek v manjšem obsegu razlije v spodnjem toku, kar je za STA potrdil tudi hidrolog Arsa Janez Polajnar. Po njegovih besedah so na Arsu izdali opozorilo pred možnimi hudourniškimi razlivanji v porečju Drave, Podravju, delno v porečju Savinje, v Posotelju in delih Pomurja. Če bo prišlo do hudourniških razlivanj, bodo ta kratkotrajna, je dodal. Sobota bo nato prinesla nekaj miro, vodnatost rek se bov večjem delu države zmanjševala.

Geološki zavod Slovenije medtem opozarja, da je za danes in petek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov predvsem za zahodno in tudi vzhodno Slovenijo. Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile, še poroča STA.

