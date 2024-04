kultura

FOTO: Spomin na pevca še živi

28.4.2024 | 18:00 | M. L.

Novo mesto - S koncertom domače glasbe Spomin na pevca še živi so se sinoči v novomeški dvorani Leona Štuklja poklonili 50-letnici slovesa »zlatega slavčka Jožeta Šifrarja«, t. j. tragične smrti tega člana pevske zasedbe Fantje s Praprotna. Zasedba je nastopala z ansamblom Lojzeta Slaka, in s koncertom so zaznamovali tudi 60-letnico začetka sodelovanja Fantov s Praprotna s Triom Lojzeta Slaka.

Franciju Smrekarju (levo) je Leopold Pungerčar izročil v zahvalo vino, ki ga je pridelal še Lojze Slak, in Slakovo pesmarico.

Pobudnik koncerta, ki ga je pripravilo brežiško območno združenje Rdečega križa, je Franci Smrekar, pisec besedil narodnozabavne glasbe.

Nastop 19 ansamblov in mladih pevskih solistov, ki ga je doživeto povezoval Slakov nečak Leopold Pungerčar, je pred polno dvorano v izjemno čustvenem ozračju izzvenel v globok iskren poklon skupnemu glasbenemu ustvarjanju Lojzeta Slaka in Fantov s Praprotna ter domači glasbi.

Nastopili so tudi mladi pevski solisti.

Koncerta sta se udeležila tudi Slakova žena Ivanka in Andrej Bergant, edini še živeči član Fantov s Praprotna, ki je bil v tej pevski zasedbi vse od njene ustanovitve leta 1956.

Bergant je v pogovoru s Pungerčarjem rekel, da je srečen, da je lahko prisostvoval tako čudovitemu večeru med samimi ljubitelji »naše Slakove glasbe«. Ponosen je, da je toliko ansamblov, ki sledijo tej glasbi, da ne bo šla v pozabo. »Hvala vam, mladeniči, ki čutite tako, kot smo mi v naših rosnih letih,« je rekel. Dejal je, da so imeli radi slovensko pesem in da so na turnejah v Ameriki, Kanadi in Avstraliji spoznali, kako je treba ljubiti svojo domovino.

Ivanka Slak se je razveselila šopka organizatorjev koncerta.

Na koncertu so, kot je rekel Pungerčar, izvedli 32 skladb, kar je komaj kakšnih pet odstotkov vseh iz bogate glasbene zapuščine Lojzeta Slaka. Bergant je k temu dodal, da zdaj, ko na nastopanje s Slakovim ansamblom gleda »kar iz velike daljave«, posluša te skladbe in ugotavlja, da je bil Lojze dober mojster v glasbi. »Res smo ga občudovali in spoštovali, ker je pogostokrat prinesel tako čudovite melodije na vajo. Ta Lojzetov način igranja in skladanja skladb! Skladba, ki nekaj pove, od besedila do same izvedbe in notnega črtovja, bi rekel temu,« je dejal. O tem, kako naj človek uresniči sanje, pa je dejal: »Najprej moraš biti rojen, vnet za neko stvar, potem moraš biti navdušen za neko stvar, potem boš pa uspel.«

"Fant s Praprotna" Andrej Bergant (desno) je v pogovoru z Leopoldom Pungerčarjem s svojo mladostno energijo in smislom za humor pripovedoval o svoji glasbeni poti in sodelovanju Fantov s Praprotna z Lojzetom Slakom.

Poslušalci v dvorani so v dogajanje pogosto posegali z dolgotrajnim ploskanjem, pri nekaterih skladbah so zapeli skupaj z izvajalci na odru. Nekatere pesmi so privabljale solze, ampak ob tem je bil koncert tudi poln vedrine in humorja. K temu je prispeval tudi »fant s Praprotna«, Andrej Bergant, ki je na prireditev prišel po nedavni operaciji. »Res je čudovito. Tak večer sem doživel, da mi ni žal, da sem doma razmišljal: moram priti na ta koncert, če ne drugače, pa po vseh štirih,« je rekel.

Franci Smrekar, ki je doslej kot pobudnik in organizator postavil na oder že dva koncerta v spomin na Jožeta Šifrarja, in sicer v domačih krajih Fantov s Praprotna, je na tokratni prireditvi napovedal že nove dogodke, povezane s Slakovim ansamblom. »Upam si trditi, da Slakova pot ne bi bila tako uspešna, če ne bi bilo zlatih glasov Fantov s Praprotna. Vsa zahvala občinama Železniki in Škofja Loka - tukaj med nami je podžupan občine Železniki Janez Habjan, ki ga iz srca pozdravljam - ki sta z velikim navdušenjem sprejeli mojo pobudo, da se letos ob 60-letnici pristopa Fantov s Praprotna k Triu Lojzeta Slaka oddolžimo tudi njim z odkritjem spominske plošče na Praprotnem,« je na prireditvi povedal Franci Smrekar.

Denar, zbran s koncertom, gre v dobrodelni namen. »Koncert je namenjen glasbeniku Urošu Piltaverju iz Brežic. Je invalid in ta sredstva še kako potrebuje,« je povedal Leopold Pungerčar.

Množica se je zlila z nastopajočimi glasbeniki med koncertom s petjem in ob koncu na poti skozi dvorano.

