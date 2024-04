bela krajina

Na vigredi bodo točili dobra vina

29.4.2024 | 11:30 | L. B.

Metlika - Tri degustacijske komisije so v soboto ocenile 240 vzorcev vin za 42. vinsko vigred, ki bo tretji vikend v maju v Metliki. Kar dva šampiona, in sicer vino belokranjec PTP in metliško črnino PTP, so pridelali v vinski kleti KZ Metlika, kar ni naključje, saj že vrsto let dokazujejo, da so s kakovostjo svojih vin v samem vrhu.

Kot je povedal vodja ocenjevanja Andrej Bajuk, so »belokranjci in metliške črnine« letos dosegli ocene krepko čez 17 točk, kar pomeni, da kakovost teh vin raste in da imata ti dve zvrsti velik potencial.

Šampiona tekočega letnika imajo v Hiši vina Pečarič, to je traminec letnik 2023. Šampion tujih vin pripada Josipu Rajakoviču iz Krašiča na Hrvaškem za suhi jagodni izbor laški rizling 2001, šampiona med predikati pa so pridelali v vinski kleti Prus v Krmačini, to je postal sauvignon suhi jagodni izbor letnik 2001.

