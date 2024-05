družabno

Upokojenci na Vinjem Vrhu

15.5.2024 | 18:20 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Helena Murgelj

Društvo upokojencev Škocjan je na Vinjem Vrhu organiziralo tradicionalno, že 16. srečanje upokojencev novomeške, škocjanske in šmarješke občine. Pri cerkvi sv. Jožefa na 392 metrov visokem Velikem Vinjem Vrha se je zbralo blizu 190 udeležencev, ki so tja prišli peš, organizirano, vsaka skupina iz svoje smeri.

V krajšem programu je zbrane s pesmijo pozdravil operni pevec Zdravko Perger, prijetno druženje pa so vsem zaželeli tudi župan Občine Škocjan Jože Kapler in predsedniki posameznih društev – iz DU Šmarjeta Veronika Dragan, iz DU Škocjan Marija Marušič in iz DU Otočec Stanko Pintar. Upokojenci so uživali tudi ob bograču iz Gostišča pri dediju, od koder so ga pripeljali kar v vojaškem kotlu.Mnogi so se ob spustu med potjo domov ustavili tudi v zidanicah in tradicionalno druženjke, ki ga je prekinil dež, nadaljevali v manjših skupinah.

Na fotografiji so (od leve proti desni) Marija Marušič, Jože Kapler, Veronika Dragan in Zdravko Perger.

