Močan potres prizadel Hrvaško; pokali so zidovi, ljudje bežali iz hiš

1.5.2024 | 10:00 | M. K.

Seizmografi hrvaške seizmološke službe so ob 5.38 uri zabeležili močan potres z epicentrom približno 15 kilometrov južno od Slunja. Čutili so ga tudi prebivalci širše okolice Črnomlja.

Žarišče potresa

Ob 5. uri in 38 minut so seizmografi hrvaške seizmološke službe zabeležili močan potres z epicentrom približno 15 kilometrov južno od Slunja. Magnituda potresa je bila 4,3 po Richterjevi lestvici, intenziteta v epicentru pa je bila ocenjena na V-VI stopnje evropske potresne lestvice (EMS-98). Potres so čutili po vsej Hrvaški, najbolj v Liki in osrednjem delu države. Net.hr pa poroča, da so zaradi potresa v Rakovici popokali zidovi na lokalni cerkvi in nekaterih hišah. Na najbolj prizadetih območjih so zaradi tresenja tal številni zapuščali svoje domove. Podpredsednik vlade Tomo Medved je sporočil, da je na območje poslal posebno ekipo za potrese.

Po prvih podatkih naših seizmografov so potres čutili tudi prebivalci širše okolice Črnomlja. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po EMS-98.

