Otroški parlament / Livia Zara na čelu parlamenta

10.4.2024 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv ZPMS

Delovno predsedstvo 34. nacionalnega otroškega parlamenta

Na čelu delovnega predsedstva 34. nacionalnega otroškega parlamenta je bila prvič Posavka, devetošolka OŠ Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki, Livia Zara Hauptman (na fotografiji tretja z leve). Mladi so v Državnem zboru RS že drugo leto zapored razpravljali na temo duševnega zdravja otrok in mladih.

Parlamentarci so odprli več vprašanj, tudi glede dostopnosti pomoči in premalo znanja o otrocih in mladih med odraslimi. Livia Zara na šoli velja za odločno, jasno in razgledano dekle treznega razmišljanja, pri delu in pripravah na poti v nacionalni parlament pa jo je odlično usmerjala njena mentorica Martina Perašin.

Med zanimivimi zgodbami iz mladosti letošnje predsednice otroškega parlamenta je zagotovo ta, da doma do njenega četrtega leta niso imeli televizije. Pa ne zato, ker bi bili v finančni stiski, pač pa zato, ker so starši imeli drugačne poglede na vzgojo otrok. Televizija je prišla v njihov dom šele na predlog vzgojiteljic v vrtcu, da bi Livia Zara in njena sestra vedeli, o katerih risankah se pogovarjajo njuni vrstniki. Prav tako imata s sestro še danes zgolj en telefon, in še tega zato, da lahko, ko prideta iz šole, pokličeta starše.

Očitno je bil to pravi recept za vzgojo dekleta, na katerega so danes ponosni starši in vsi na šoli, vrstniki in prijatelji, pa tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer so bili z izvedbo letošnjega parlamenta zelo zadovoljni.

