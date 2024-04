družabno

8.4.2024 | 10:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jaka Ceglar

Booom! komaj čaka svoj prvi album.

Posavsko-primorska 5-članska zasedba Booom!, katere ogrodje so vokalisti Matevž Derenda, Patrik Mrak in Luka Cvetičanin, 15. aprila pričakuje svoj prvi album Odiseja. Napovedala ga je že z izidom novega radijskega singla Avantura, ki ga spremlja animirani videospot, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Gre za pravo osvežitev v slovenskem ustvarjalnem prostoru, delo Žige Bahorja. »Ko smo razmišljali, kako kar najbolje vizualno predstaviti vsebino in sporočilo prve pesmi na prihajajočem albumu, so se nam začeli v glavi vrteti visokoproračunski filmi. Bolj ko smo razmišljali, kako bi to zgodbo prenesli na zaslon, bolj nam je bilo jasno, da nimamo ne časa ne dovolj denarja za zares dober izdelek. Potem pa smo se spomnili, da so nekatere nam najljubše avanture animacije in z nekaj viharjenja možganov smo tako našli primerno rešitev,« nam je zaupal Matevž Derenda.

Kot zanimivost povejmo, da je skupina Booom! zadnje leto sedmi najbolj iskani slovenski pop izvajalec na Applovi spletni glasbeni platformi Shazam, zato bodo fante gotovo tudi v prihodnje odmevno zaznamovali slovenski glasbeni prostor, upajmo pa, da tudi mednarodne odre.

