Delo in oddih / Gospodična pomladi

7.4.2024 | 16:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Blaž Mrhar

Pri Gospodični domuje pozitivna energija

Brata Saša in Blaž Mrhar že 19. leto vodita Dom pri Gospodični na Gorjancih, kamor ob lepih dnevih radi hodijo številni planinci in pohodniki. Vselej jih razveselita s prijazno besedo in okusno domačo hrano. Pri delu jima zlasti ob koncu tedna pomaga mami Antonija, delno upokojena frizerka, ki pa čez teden še vedno skrbi za zveste stranke v svojem frizerskem salonu.

Koča je v poletnih dneh odprta od srede do nedelje, ker pa je njihova sodelavka Dušanka Beg odšla v pokoj, Saša in Blaž pa si želita, da bi bilo pri Gospodični od maja do septembra živahno vsak dan, v »delovno« družbo na sveži zrak sredi Gorjancev vabita mlajši upokojenski par. Njuna naloga bi bila le postrežba gostov, ki jih med tednom ni tako veliko kot ob sončnih koncih tedna, pa tudi preprosta dela, zlasti urejanje okolice in skrb za notranjost koče.

Če vas morda takšno življenje zanima, to sporočite na mobilno številko (041) 682 469 ali po elektronski pošti na gostinstvo.mrhar@siol.net. Objavljena fotografija je nastala v kuhinji, kjer ekipa sicer pripravlja slastne jedi in različne zdravilne »napoje«.

Ob Saši (desno) in Blažu (levo) je tudi njuna mama Tončka.

