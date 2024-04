družabno

Druženje / Umetniki ob kozarčku

7.4.2024 | 17:15 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Klepet ob kozarčku

Kako ne bi bili nasmejani, ko pa so se na enem izmed nedavnih kulturnih dogodkov srečale tri umetniške duše in z veseljem poklepetale. To so dva akademska slikarja, gledano geografsko celo soseda – Simon Kajtna iz Šentjerneja (na fotografiji levo) in Jože Marinč iz Dob pri Kostanjevici na Krki (desno) ter arhitekt Dare Homan iz Šentjerneja (v sredini).

Glede na to, da so tudi nazdravili, si lahko le mislimo, da so padle tudi kakšne dobre ideje o njihovih prihodnjih projektih.

