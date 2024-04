šport

Krka rešena / Liga Aba se širi, izpade nihče, prihaja Dubaj

6.4.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Košarkarje Krke drevi čaka še zadnje kolo letošnje AdmiralBet ABA lige. Ob 19. uri bodo gostovali pri Borcu v Čačku, prenos bo na Arena Sport 2. Vse do včerajšnje skupščine ABA lige je bilo videti, da bo to tekma, ki bi jo Novomeščani morali dobiti za obstanek v ligi, a so klubi na skupščini odločili drugače. V prihodnji sezoni bo z vstopom Dubaja v ligi 16 klubov. Vseh 14 klubov iz letošnje sezone bo igralo tudi v prihodnji sezoni, priključila se jim bosta Dubaj in zmagovalec 2. ABA lige.

Tekma v Čačku bo tako iz vidika obstanka nepomembna, bodo pa krkaši, kot napovedujejo, vseeno motivirani, da čeprav oslabljeni, brez Jurija Macure in Marka Radovanovića, ligaško tekmovanje končajo z zmago.

Jurija Macure zaradi poškodbe na današnji tekmi ne bo. (Foto: arhiv DL; R. N.)

ŠIRITEV LIGE

Vodstvo regionalne košarkarske lige Aba je sprejelo določitev o širitvi lige v sezoni 2024/25. Po novem bo v njej 16 klubov namesto dosedanjih 14, po letošnji sezoni ne bo izpadel noben udeleženec, novinec pa bo košarkarski klub iz Dubaja.

Kot so zapisali na spletni strani tekmovanja, so na skupščini tekmovanja, ki so jo včeraj izvedli na daljavo prek spletne aplikacije, sklenili, da bo od sezone 2024/25 do 2029/30 v njej nastopalo 16 ekip.

Poleg tega so dvignili mejo števila udeležencev iz posamezne države, doslej je bila omejitev pet klubov iz ene države, po novem bo ta številka šest.

Po odločitvi o širitvi bo sestava lige Aba za naslednjo sezono (2024/25) takšna: v njej bo ostalo vseh 14 udeležencev iz sezone 2023/24, zmagovalec lige Aba2 v tej sezoni ter novinec, košarkarski klub Dubaj.

To pomeni, da bosta tudi v naslednji sezoni v tem tekmovanju vsaj dva slovenska kluba, letošnja udeleženca Cedevita Olimpija in Krka. Novomeščanom je sicer, če ne bi prišlo do širitve, grozil izpad, saj so krog pred koncem rednega dela na zadnjem mestu.

