Velika ljubezen / Mia, Jaka in Millie

6.4.2024 | 11:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Asja Hudak

Ob modi, fotografiranju in potovanjih Mii Aleksandri in Jaki življenje bogati tudi psička Millie

Na fotografiji sta fotograf v družinskem podjetju Foto Asja Jaka Ercegovčević in njegovo dolgoletno dekle Mia Aleksandra Lukač, ki s sestro Matejo ustvarja vrhunske modne kreacije pod blagovno znamko M.Fiction. V Jakovem naročju je njuna leto in pol stara kavalirka Millie. Avtorica te prelepe fotografije je Asja Hudak, sicer Jakova sestra, ki je trojico postavila pred objektiv v posebej za to priložnost prirejenem studiu.

Mia Aleksandra in Jaka sta par že osem let, njune poti pa se nekako križajo že vse od vrtca, celo študirala sta na isti fakulteti – Mia na Naravoslovnotehniški fakulteti oblikovanje tekstilij in oblačil, Jaka pa grafično oblikovanje. Poleg čudovite partnerske zveze rada skupaj ustvarjata tudi modne zgodbe in poslovno sodelujeta v različnih stvareh. Oba sta velika ljubitelja živali in narave, zelo rada pa tudi potujeta in odkrivata zanimive dežele.

S svojim čudovitim značajem jima življenje že poldrugo leto bogati štirinožna članica družine – psička Millie.

