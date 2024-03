šport

Zdesetkani / Olympiakos končal evropsko pot Krke

30.3.2024 | 20:35 | Besedilo in fotografije: R. N.

Miha Kavčič, ki igra za Olympiakos, v dvoboju z Ajažem Lavričem.

Novo mesto - Rokometaši Krke so se poslovili od nastopov v Evropi. Tudi na povratni tekmi četrtfinala evropskega pokala so morali premoč priznati grškemu Olympiakosu, ki je v Novem mestu zmagal s 25:19. Grki so bili že na prvi tekmi boljši z 31:26.

Zdesetkani Novomeščani, zaradi poškodb so manjkali Tilen Kukman, Jernej Avsec in Nace Zajc, so slabo odprli tekmo in hitro zaostali za štiri gole. V nadaljevanju so vendarle vzpostavili ravnotežje na igrišču, veliko zaslug pri tem pa je imel tudi izvrstni vratar Jure Blaževič, ki je v prvem polčasu zbral kar 11 obramb, na koncu 16. Dolenjci so med tekmo ostali še brez Veljka Stanojevića, a ne glede na vse težave so se hrabro zoperstavili Grkom in v 24. minuti po zadetku Marka Nikolića povedli z 8:7. Na odmor sta odšli ekipi izenačeni, bilo je 10:10.

Leon Rašo je zaradi odsotnosti Tilna Kukmana celo tekmo organiziral napad Krke.

V drugem polčasu je Olympiakos podobno kot na začetku tekme nekoliko ušel Krki (16:13), domačim rokometašem pa je zaradi kratke klopi zmanjkalo moči za preobrat. V 49. minuti je rdeči karton prejel trener Krke Mirko Skoko, ki se ni strinjal s sodnikoma ob zadetku Grkov za 18:15. Skoko je protestiral, da žoga ni prečkala golovo črto, vendar ga sodnika nista upoštevala, niti si nista ogledala posnetka. Gol sta priznala, Skoka pa izključila. Grki so v zadnjih minutah potrdili zmago in zasluženo napredovali v polfinale evropskega pokala.

Pri domačih sta po pet golov dosegla Luka Muhič in Marko Majstorović, za Olympiakos pa sta po štiri dosegla Ivan Vida in Savas Savas, tri je dodal Kavčič.

»Ponosen sem na vse, kar smo to sezono naredili v Evropi. Danes smo bili zdesetkani, Stanojević ni mogel igrati, Lavrič in Dino Rašo se nista počutila najboljše, že tako so manjkali Kukman, Avsec, Zajc. Šest igralcev, ki igrajo v prvi postavi, so manjkali. Lahko rečemo, da smo igrali z drugo postavo. V napadu smo improvizirali, nekateri igralci so igrali na drugih položajih, kot so vajeni. Mislim, da nismo slabo zgledali, reševal pa nas je tudi razpoloženi vratar Jure Blaževič. Mislim, da smo dostojno predstavljali Novo mesto v evropskem pokalu in da so Novomeščani lahko ponosni na nas in na te fante,« je po tekmi povedal Skoko.

»Zagotovo smo razočarani po taki tekmi. Prvi polčas smo dobro odprli, morda bi lahko naredili kakšen gol prednosti, a se na žalost ni izšlo. V drugem delu so nam žal pošle moči, tako da na žalost izpadamo iz evropskega pokala. Potekajo pa še boji na dveh frontah. Potrebno se bo čim bolj spočit do konca tedna, ko bo na sporedu še ena zahtevna tekma. Vemo, da je ekipa Slovenj Gradca odlična ekipa, skrivnosti med ekipama ni in mislim, da bomo uspešni,« pa je dodal Jure Blaževič.

Navijači v dvorani Marof

Evropski pokal, četrtfinale, povratna tekma:

Krka: Olympiakos 19:25 (10:10)

Krka: Rauh, Bradeško, Avsec, Majstorović 5 (3), Muhič 5, L. Rašo, Vukić 1, Stanojević 1, D. Rašo 1, Nikolić 4, Brajer, Lavrič, Matko 1, Blaževič, Horvat 1.

Olympiacos: Kotanidis, Ciras 1, Karampurniotis 1, Papavasilis 3, Vida 4, Cimpulas 2, Papantonopulos, Kandilas, Slišković 3, Cigaridas 1, Pasias 1, Montoro Cabello, Slavuljica, Kavčič 3, Mihalidis 1, Savas 5 (1).

‹ nazaj