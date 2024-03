Krka s porazom in zaostankom petih golov iz Grčije

24.3.2024 | 09:30

Foto: MRK Krka

Pirej - Rokometaši Krke so na prvi tekmi četrtfinala evropskega pokala v gosteh izgubili proti Olympiacosu s 26:31 (13:16). Povratna tekma bo čez en teden v Novem mestu.

* Dvorana Iliupolis, gledalcev 550, sodnika: Xhema in Jahja (oba Kosovo).

* Olympiacos: Kotanidis, Tziras 1, Karampurniotis, Papavasilis 1, Vida 2, Tzimpulas 2, Papantonopulos, Kandilas, Slišković 5, Cigaridas 1, Pasias 4, Montoro Cabello 3, Slavuljica, Kavčič 2, Mihalidis 2, Savas 8 (1).

* Krka: Rauh, Bradeško, Avsec, Majstorović 9 (5), Muhič 2, L. Rašo, Vukić 3, Stanojević 7, D. Rašo 1, Zajc, Nikolič 1, Lavrič, Kukman 1, Matko, Blaževič, Horvat 2.

* Sedemmetrovke: Olympiacos 3 (1), Krka 6 (5).

* Izključitve: Olympiacos 12, Krka 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Krka je pred gostovanjem v Grčiji v tem tekmovanju začela v drugem krogu in takrat zanesljivo opravila z estonskim Viljandijem, v tretjem je izločila belgijski Vise, v osmini finala pa Slobodo Tuzlo. Olympiacos, pri katerem igra Miha Kavčič, pa je po vrsti premagal italijanski Sassari, hrvaški Trogir, in italijanski Brixen. Tokrat je bil premočan tudi za Krko, ki je bila večino tekme v zaostanku, na povratnem obračunu bo morala nadoknaditi pet golov.

Novomeščani so dobro začeli tekmo in povedli s 5:3, vendar nato padli v črne minute. Grki so naredili delni izid 6:1 in prišli do lepe prednosti sredi polčasa (10:6). Podobno prednost so držali tudi v nadaljevanju, v katerem so sicer igralci Krke prišli tudi na dva gola zaostanka, na glavni odmor pa šli z -3.

V uvodu drugega polčasa slovenskemu predstavniku še naprej ni uspelo priti do priključka, še več, Grki so v 45. minuti prvič povedli za pet golov (21:16), minuto pozneje pa že za šest. To pa je že nazorno pokazalo, da bodo morali Novomešćani na povratni tekmi loviti kar zajeten zaostanek.

Pri gostiteljih je bil z osmimi goli najboljši Savas Savas, pri gostih pa je Marko Majstorović dosegel devet, Veljko Stanojević pa sedem golov.

Izjavi po tekmi:

Željko Babić, trener Olympiacosa: »Najprej bi ekipi Krke in njihovemu trenerju čestital za fantastično tekmo. To je šport, za to se živi in dela. Mislim pa, da je bila naša prednost in zmaga predvsem ta, da smo zaustavili Krkino zunanjo linijo, ki je odlična v igri ena na ena, hkrati pa smo z nekaj lahkimi zadetki hitro prešli v vodstvo. Po mojem mnenju pa je tekmo prevagala naša čvrsta igra v obrambi.«

Aljaž Lavrič, igralec MRK Krka: »Za nas je bila to lepa izkušnja igrati v takem vzdušju, pred tako evforičnimi navijači, ki so pripravili čudovito kuliso. Grki so odigrali zelo čvrsto v obrambi, kar nam je povzročalo nemalo težav v napadu. Naša igra v obrambi pa ni bila na takem nivoju, kot denimo na tekmi proti Celju. Najverjetneje se je poznala utrujenost, pa tudi dolga pot, ampak nič še ni odločeno. Dejstvo je, da smo v roku treh minut naredili preobrat iz minus sedem na minus tri. Če bomo imeli dober dan, smo sposobni zaostanek izničiti. Pot do polfinala še ni odločena, mi pa nismo in ne bomo izobesili bele zastave.«

STA; M. K.