dolenjska

Novo mesto v žici - spomin na čas upora in poguma

28.4.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: KO ZB NOB Drska

Novo mesto - Dan upora proti okupatorju so Novomeščani včeraj tradicionalno obeležili s pohodom Novo mesto v žici. Praznovanje se je zaključilo z osrednjo kulturno prireditvijo v novomeški občini. Pohodniki in pohodnice so se na pohod podali s treh štartnih točk v Novem mestu: iz Žabje vasi, Ločne in izpred bunkerja na Drski. Lepo vreme je, kot so sporočili iz ZB Drska, privabilo veliko obiskovalcev, ki so prehodili del poti Novo mesto v žici in se spomnili Osvobodilne fronte. Slednja je kmalu po okupaciji združila sile upora, kar je preraslo v vsenaroden osvobodilni boj in bila navdih za mnoga osvobodilna gibanja v Evropi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Tokratni pohod ni minil samo kot spomin na leta vojne in okupacije, temveč so organizatorji v Združenju borcev za vrednote NOB Novo mesto poudarili prizadevanje za mir in končanje vojn, ki tudi danes še vedno pojavljajo v Palestini, Ukrajini in drugod. Svoboda in mir žal še vedno nista samoumevna za vse prebivalce našega skupnega sveta, so zapisali v ZB Drska.

Skupine pohodnikov so se ustavile na Glavnem trgu in pred ložo herojev, kjer so v spomin na padle borce, borke in talce položili vence, nato pa so se odpravili proti Pumpnci, kjer se je pohod sklenil z osrednjo praznično slovesnostjo v Novem mestu, na kateri je zbrane nagovoril predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto Dušan Černe in v svojem govoru poudaril, da so bili okupacijski režimi po Evropi različni, ''da pa je žal ravno Slovenijo okupator obsodil na uničenje, čemur se je odločno uprla Osvobodilna fronta.''

Dr. Jožica Jožef Beg je z mislijo, da je partizanstvo v veliki meri vključevalo tudi kulturo, pripravila pester kulturni program in v kratkem orisu medvojnega dogajanja poudarila, da je ''štiri leta trajal neizprosen boj za svobodo, v katerem se je kalil slovenski narod in se je gradila slovenska država. Samo pomislimo na z žico obdana mesta, tudi Novo mesto je bilo med njimi, pa na Pohorski bataljon, Dražgoše, Javorovico, požgane vasi, taborišča smrti, na tisoče talcev … grozljive smrti, ki jih niso zakrivili le okupatorji, ampak tudi in pogosto celo predvsem njihovi sodelavci. Žal se je tudi takrat uresničila misel Franceta Prešerna: Slovenc že mori Slovenca, brata/kako strašna slepota je človeka.''

Na Pumpnci so nastopile recitatorke Heda Kastelic, Silva Kužnik, Terezija Potočar ter harmonikar Peter Moravec in kitarist Matevž Šega, so v sporočilu za javnost še zapisali v KO ZB NOB Drska.

