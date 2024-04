dolenjska

FOTO: Po blagoslov rekordno število starodobnikov

27.4.2024 | 15:50 | Besedilo in fotografije: R. N.

Mirna - Ko sta se pred leti Janez Potokar in njegov prijatelj Zvone Zupet vračala z blagoslova motoristov v Mirni Peči, sta razmišljala, da bi pa na Mirni pripravili blagoslov starodobnikov. Prvič se jih je zbralo okoli 50, nato pa vsako leto več. Dogodek je postal tradicionalen, letos se je zgodil že šestnajstič, po oceni organizatorjev se ga je udeležilo okoli 250 različnih vozil.

Starodobniki so tudi letos preplavili Mirno.

Marko Borštnar ob svojem lepotcu

Med njimi je bilo veliko znamenitih fičkov, hroščev, pejčkov, potovalnih Volkswagnovih kombijev in drugih starih jeklenih lepotcev, ki jih danes redko vidimo na naših cestah. Veliko pozornosti je pritegnil mustang shelby, letnik 1967, s katerim se je pripeljal Marko Borštnar iz Tržišča. »Pred tremi leti sem školjko avtomobila pripeljal iz Amerike. Bila je v precej slabem stanju, zato jo je bilo treba obnoviti. Avto je narejen praktično iz ničle, treba je bilo kupiti tudi kar nekaj novih delov in jih pravilno namestiti. To je moj hobi. Ker sem po izobrazbi strojnik, malo vem, kam kaj sodi,« pravi Marko, ki si je že od otroštva želel, da bi enkrat imel takšen avtomobil.

Ko se od doma odpravi na vožnjo, sliši cela vas, saj je avto, ki ima 7,2-litrski motor in premore kar 682 konjskih moči, zelo glasen. »Je kar zverina. Če pohodiš 'gas', gre bolj po zadnjem koncu. Po izračunih naj bi dosegel 300 kilometrov na uro, vendar jaz ga ne priganjam. Največ sem se z njim peljal 160 kilometrov na uro, potem že malo psiha dela, saj nima zračnih blazin, poleg tega pa bi bila velika škoda, če bi imel z njim nesrečo, saj je vanj vloženih veliko ur prostega časa. Ima tudi športno podvozje, naredili smo ga sami v našem podjetju CNC Borštnar. Letos gremo tudi na sejem v Las Vegas, kjer bomo predstavili ta naš produkt,« ponosno pove Marko, ki je direktor omenjenega podjetja.

Prejšnji lastnik ni imel volje, da bi ga sestavil nazaj

Andrej Grmovšek se je pripeljal s topolinom.

Med starodobniki je izstopal tudi Fiat topolino, narejen leta 1949. »Začeli so jih izdelovati leta 1936. Zasnoval ga je en študent za diplomsko nalogo. To je predhodnik fička, tudi mašina ima isto obliko, samo da nima vodne pumpe. Našel sem ga na spletu, iz Italije pa mi ga je pripeljal prijatelj, ki je prevoznik. Avto ni bil v enem kosu, temveč je bil razstavljen. Prejšnji lastnik očitno ni imel več volje, da bi ga sestavil nazaj. Meni pa je to predstavljalo izziv, saj se ukvarjam z restavriranjem oldtimerjev. Tega sem se lotil kot tretjega, trenutno pa delam že šestega, kmalu bo nared za barvanje,« je povedal Andrej Grmovšek iz Trebnjega. S topolinom se večkrat kam zapelje, vsako jamo na cesti pa, prizna, kar občuti.

Ameriški lepotec lincoln

Viktor Jefim je parkiral lincolna.

Številni obiskovalci so se zadržali tudi pri Viktorju Jefimu s Cviblja pri Žužemberku, ki je parkiral ameriškega lepotca lincolna mercuryja montega. Pred dvema letoma ga je zasledil povsem po naključju, ko se je na dopustu sprehajal po Dovjah blizu Mojstrane. »Prejšnji lastnik ga je imel pokritega, a videlo se je, da se tam skriva nekaj velikega. Avto je bil razstavljen, tako da sploh nisem vedel, koliko delov je sploh v zabojih poleg. Pol leta sva se s prejšnjim lastnikom dogovarjala, nato pa sklenila posel. Ko sem ga pripeljal domov, sem ga razstavil povsem do konca, potem pa sestavil nazaj,« pravi Viktor, ki je po poklicu klepar. Lani je lincolna registriral, vožnja z njim je nekaj posebnega. »Če bi kupil novega mercedesa, me ne bi nihče pozdravil, zdaj pa me vsi pozdravljajo na cesti,« še doda z nasmeškom na obrazu.

Med starodobniki tudi motorji

Druščina, ki je prišla z motorji iz Ivančne Gorice.

Na Mirni smo srečali tudi četverico iz Ivančne Gorice, ki se je pripeljala motorji znamke Tomos. »Smo ljubitelji teh starih motorjev. Včasih se z njimi peljamo tudi na Korčulo, letos bomo šli verjetno na Dolgi otok,« je o načrtih povedal Matej Pekolj, ki ima doma kar 10 Tomosovih motorjev. Družbo so mu delali Janez Zabukovec, Stane Glač in Enej Humar.

Po blagoslovu na panoramsko vožnjo

Slavko Kimovec je podelil blagoslov.

Župnik Slavko Kimovec je vsem starodobnikom in njihovim lstnikom podelil blagoslov. Med sprehodom mu je družbo delal tudi Janez Potokar, eden od soorganizatorjev dogodka, ki so ga v sodelovanju z Občino Mirna pripravili člani Kluba ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast Tržišče ter VW kluba Dolenjske in Bele krajine. »Niti v sanjah si pred leti z Zvonetom nisva predstavljala, da bo to postal takšen dogodek. Letos je rekordnih 250 avtomobilov, vsaj 50 več, kot v najboljših časih. S tem nekako obeležimo začetek sezone, avtomobili so bili do zdaj bolj ali manj v garaži. Obenem se družimo, zabavamo pa tudi spoznavamo staro kulturno dediščino. Za dobro in varno vožnjo pa se priporočimo tudi tistemu zgoraj,« je povedal Potokar, ki je lastnik lepotca, ranault 10 major letnik 1967.

Po blagoslovu so se podali na panoramsko vožnjo po Mirnski dolini.

