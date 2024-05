gospodarstvo

DIGGIT 2024: Nagrade tudi za Novomeščane

10.5.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Martin Grazer

Ljubljana/Novo mesto - Udeleženci na konferenci o digitalnih komunikacijah Diggit 2024 v organizaciji Marketing magazina so v dvorani Španski borci v Ljubljani včeraj prisluhnili gostujočim govorcem, ki so se dotaknili prihodnosti spleta, e-trgovine, mode, dela, medijev, kreativnosti in financ. Izobraževalnemu delu srečanja je sledila podelitev nagrad, kjer je v dveh kategorijah slavila tudi novomeška agencija Drom Agency, posebno omembo pa si je prislužil režiser Nejc Gazvoda.

Letošnji nagrajenci

ChatGPT, obogatena resničnost, »big data«, prihodnost brez piškotkov, avtomatizacija in hiperpersonalizacija, predvsem pa umetna inteligenca, so bili pojmi, ki so jih na 11DIGGIT najpogosteje slišali, sporočajo organizatorji. Umetna inteligenca namreč vpliva na prav vsako področje naših življenj, pri čemer so predavatelji povedali, da nanjo ne smemo gledati kot na »sovražnico«, zaradi katere bomo ob službo, ampak kot na orodje, ki nam lahko olajša naša življenja.

Izobraževalnemu delu dneva je sledila podelitev nagrad DIGGIT. Izmed prijavljenih 89 del je 15-članska žirija, ki ji je predsedovala Manca Krnel, kreativna direktorica v agenciji PM, poslovni mediji, za najboljše razglasila naslednje projekte:

VELIKE NAGRADE

•Digitalna inovacija: »Jedilnik.ai« (agencija Agencija 101, naročnik SPAR Slovenija)

•Digitalna strategija: »Zaživi po svoje z re:dojem« (agencija SHIFT, naročnik A1 Slovenija)

•Digitalni oglas: »AI.VAR« (agencija Agencija 101, naročnik Podravka)

•Digitalna kampanja: »Burekuna« (agencija Agencija 101, naročnik Burek Olimpija)

•Strani in profili na družbenih medijih: »Maš to!« (agencija Luna \TBWA, naročnik Zavarovalnica Sava)

•Digitalna učinkovitost: Promocija digitalnega kataloga Lidl Slovenija (agencija Bid Bid, naročnik Lidl Slovenija)

ZLATE NAGRADE

•V kategoriji avtomobilizem in tehnika: »To ni avto, to je AMI!« (agencija Formitas, naročnik C Automobil Import)

•V kategoriji digitalno zunanje oglaševanje: »Prisluhni svojemu stilu« (agencija AV studio, naročnik SPAR Slovenija)

•V kategoriji finančne storitve, zavarovalništvo in bančništvo: »Maš to!« (agencija Luna \TBWA, naročnik Zavarovalnica Sava)

•V kategoriji fizična trgovina: »Jedilnik.ai« (agencija Agencija 101, naročnik SPAR Slovenija)

•V kategoriji FMCG (blago široke potrošnje): »AI.VAR« (agencija Agencija 101, naročnik Podravka)

•V kategoriji IT & telekomunikacije: »Zaživi po svoje z re:dojem« (agencija SHIFT, naročnik A1 Slovenija)

•V kategoriji mediji & zabava: »Juniorjev Zgodbarček« (agencija Luna \TBWA, naročnik Atlantic Droga Kolinska)

•V kategoriji oblikovanje in uporabniška izkušnja (UX): »Mobilna aplikacija Petrol GO« (avtor in naročnik Petrol)

•V kategoriji posebni digitalni projekti: »#Playforskateistan« (agencija Futura DDB, naročnik Skateistan GmbH)

•V kategoriji posebni raba podatkov: »Jedilnik.ai« (agencija Agencija 101, naročnik SPAR Slovenija)

•V kategoriji ravnovesje znamčenja in učinkovitosti: »Burekuna« (agencija Agencija 101, naročnik Burek Olimpija)

•V kategoriji samopromocija agencij: »Žaklji krompirja« (DROM agency)

•V kategoriji šport in prosti čas: »SharePlanica« (agencija Agencija 101, naročnik Mastercard Slovenija)

•V kategoriji trajnostni razvoj: »Digitalni hotel za čebele samotarke – BEEcome A Follower« (agencija DROM agency, naročnik A1 Slovenija)

•V kategoriji umetna inteligenca: »Jedilnik.ai« (agencija Agencija 101, naročnik SPAR Slovenija)

•V kategoriji neprofitne organizacije: »Heroji furajo v pižamah, 7. sezona« (agencija Luna \TBWA, naročnik Zavod VOZIM)

Žirija je podelila tudi priznanje oz. posebno omembo, in sicer za predstavitveni video »Beyond Space« (Arhitekturni biro GAO), ki ga je režiral Nejc Gazvoda, ter dve dodatni nagradi. Nagrado za digitalno osebnost leta oz. »zlati likalnik« je letos prejela Živa Deu iz Atlantic Grupe, nagrado za najboljši UI-oglas pa sta prejela Vito Sedej in Matic Strgar za »Sanjski TV-oglas, narejen ekskluzivno za kreativce v oglaševalskih agencijah«.

