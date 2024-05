dolenjska

Props ob obisku UE: Edina prava pot so pogajanja, ne stavka

9.5.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Novo mesto - Minister za javno upravo Franc Props ocenjuje, da so edina prava pot za rešitev zahtev zaposlenih na upravnih enotah pogajanja. Predstavniki zaposlenih bodo po njegovih besedah morali razumeti, da poskuša ministrstvo zadeve reševati enotno z vsemi sindikati, je dejal ob včerajšnjem obisku v Novem mestu. Zato upa, da bo stavka ustavljena oz. zamrznjena.

Mateja Sotler Štor in Franc Props včeraj na UE Novo mesto (Foto: I. V.)

Napoved predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka, da bodo v sredo, 15. maja, na 36 od 58 upravnih enot stavko zaostrili, če z ministrstvom ne bodo sklenili dogovora, je minister med obiskom na novomeški upravni enoti ocenil kot skrajen ukrep.

Poudaril je, da si ministrstvo ves čas prizadeva, da bi zahteve urejali v okviru skupnih pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki zadevajo tudi zaposlene na upravnih enotah, se pa nameravajo pogovarjati tudi z vsako upravno enoto posebej. "Pripadi zadev na posameznih upravnih enotah so namreč različni," je dejal.

Če bo 36 upravnih enot v sredo uresničilo napoved in začelo neprekinjeno stavko do izpolnitve zahtev, uporabniki po besedah ministra ne bodo ostali brez nujno potrebnih storitev. Slednje nameravajo zagotoviti z naborom nalog, ki jih morajo zaposleni opravljati med stavko in ga trenutno pripravljajo z drugimi ministrstvi. "Prepričan sem, da bodo načelniki, ki so odgovorni za delo posameznih upravnih enot, delo organizirali tako, da državljani ne bodo ostali brez storitev," je dejal.

Pogajanja s Sindikatom državnih organov Slovenije bodo po besedah ministra najverjetneje znova nadaljevali potem, ko bo stekel krog pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki je predviden za ta teden. Pri tem upa, da bo prevladal razum in da bo stavka zaključena oz. vsaj zamrznjena.

Uslužbenci, ki stavkajo, ne bodo dobili plačila, je napovedal. "Zakon o stavki namreč določa, da ko stavkaš zaradi stvari, ki ti niso kršene, nisi upravičen do plačila. Konkretno v tem primeru ne gre za to, da bi bile zaposlenim kršene pogodbe o zaposlitvi, da bi bila kršena kolektivna pogodba ali pa da bi bile kršene katere koli pravice posameznim zaposlenim. Pač pa gre za zahtevo za 33 odstotkov višje plače," je dejal.

UE NOVO MESTO

Včeraj, že osmo sredo zapored, je podobno kot na drugih upravnih enotah stavka potekala tudi na novomeški upravni enoti. Po besedah načelnice Mateje Sotler Štor so delo organizirali tako, da je s posebnim sklepom določila 18 ljudi, ki morajo izvajati nujne naloge, ki jim jih nalaga zakon. 13 ljudi se je izreklo, da ne stavka, vsi ostali od skupno 74 zaposlenih pa stavkajo, je dejala. Kljub temu skušajo opraviti kar največ nalog, tako da bistvenega izpada dela po njeni oceni ni.

Se pa načelnica boji zaostritve stavke, ki je za prihodnjo sredo napovedana tudi na njihovi upravni enoti. V tem primeru upa, da bo ministrstvo izdalo jasne usmeritve za vse upravne enote, da bodo lahko te enotno izvajale potrebne naloge.

Zaposlene, ki stavkajo, načelnica sicer razume. "Naši sodelavci so izjemno prizadevni, pridni, strokovni, usposobljeni, pri tem pa žal kot načelnica nimam v nobenih orodij, ki bi mi omogočala, da bi jih nagradila kaj več kot moralno," je dejala. Razume pa tudi ministrstvo, da je težko uskladiti vse zahteve.

Minister je sicer včeraj poleg novomeške upravne enote obiskal še upravni enoti Trebnje in Brežice. Na vseh treh se je srečal z vodstvom in zaposlenimi. Šlo je sicer za delovne obiske, ki so jih začeli že njegovi predhodniki in katerih namen je, da se minister seznani z delom posameznih upravnih enot.

‹ nazaj