kronika

Pri delu v gozdu umrl 28-letnik

10.5.2024 | 11:30 | M. K.

Kočevje - Pri sečnji dreves je včeraj okoli 7. ure umrl 28-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je v družbi še ene osebe v okviru dejavnosti podjetja opravljal sečnjo dreves v gozdu na območju Kočevja. Pri podiranju je nanj padlo deblo in je bil pri tem tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, še dodajajo na PU.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

