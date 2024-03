šport

Pomembna zmaga za obstanek / Krka premagala Cedevito Olimpijo

30.3.2024 | 19:40 | STA; M. K.

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 25. krogu lige Aba premagali Cedevito Olimpijo z 92:78 (21:19, 51:41, 70:54).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki: Petek (Slovenija), Juras (Srbija), Terlević (Hrvaška).

* Krka: Planinić 12, Stergar 17 (3:4), Bačvić 10, Cerkvenik 11 (1:1), Jurković 7 (1:1), Špan 13 (3:5), Škedelj 7, Radovanović 15.

* Cedevita Olimpija: Stewart 13 (0:2), Radičević 2 (2:2), Cobbs 16 (4:4), Glas 11 (1:1), Blažič 14 (7:8), Jones 1 (1:2), Omić 14, Dragić 5 (1:1), Šaškov 2.

* Prosti meti: Krka 8:11, Cedevita Olimpija 16:20.

* Met za tri točke: Krka 12:27 (Radovanović 3, Špan 2, Cerkvenik 2, Bačvić 2, Planinić 2, Škedelj), Cedevita Olimpija 6:23 (Cobbs 2, Glas 2, Blažič, Stewart).

* Osebne napake: Krka 27, Cedevita Olimpija 18.

* Pet osebnih: Škedelj (35.).

Košarkarji Krke so krog pred koncem rednega dela dosegli pomembno zmago v boju za obstanek v ligi Aba. Pred domačim občinstvom so premagali Cedevito Olimpijo z 92:78.

Kljub prekinjeni seriji šestih porazov - to je bila njihova šele druga zmaga na zadnjih dvanajstih tekmah oziroma od konca decembra, skupno peta v sezoni - Novomeščani niso odvisni zgolj od sebe.

Mornar, s katerim tekmujejo za obstanek, ima dve tekmi do konca in stvari praktično v svojih rokah. Danes bo doma igral z Borcem iz Banjaluke, ki bo naslednjo soboto gostil prav Krko, v zadnjem krogu pa ga čaka gostovanje pri FMP. Krki gre v prid boljše medsebojno razmerje s Črnogorci.

Po zdajšnjih pravilih zadnje mesto pomeni izpad iz lige, predzadnje pa vodi v kvalifikacije z drugouvrščeno ekipo Aba 2. Če se bo v naslednji sezoni ligi Aba pridružil klub iz Dubaja, se bodo pravila spremenila in bo predzadnja ekipa obstala v elitni ligi, zadnja pa bo igrala kvalifikacije z drugo iz lige Aba. Spremembo pravil naj bi klubi potrdili v prihodnjih tednih.

Cedevita Olimpija je na drugi strani doživela četrti poraz na zadnjih petih tekmah in zapravila priložnost, da bi na lestvici dokončno ušla Zadru, s katerim se poteguje za četrto mesto, ki v končnici oziroma četrtfinalu pomeni prednost domače dvorane.

Ljubljančani, ki imajo zmago več od Dalmatincev, a slabši medsebojni rezultat, bodo v zadnjem krogu gostovali pri Ciboni (5. 4.), Zadar pa bo v Beogradu igral s Partizanom.

Krka je zasluženo prišla do zmage, saj si jo je veliko bolj želela in bila nadvse motivirana. S čvrsto obrambo vseh 40 minut, brez padcev v igri, predvsem pa s kolektivno igro v napadu je vodila od starta do cilja.

V 15. minuti si je prvič priigrala dvomestno prednost. Najvišjo razliko 19 točk je dosegla že v 19. minuti, tudi v nadaljevanju pa ji Ljubljančani niso mogli do živega.

Od osmih igralcev Krke, ki so nastopili danes, so se vsi vpisali med strelce, kar šest pa jih je imelo dvomestno število točk. Najvišji statistični indeks je zbral Leon Stergar (24) za 17 točk, 7 skokov, 7 podaj in 3 ukradene žoge. Pri gostih je izstopal Alen Omić z 21 skoki in 14 točkami.

‹ nazaj