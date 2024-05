novice

Dela prost dan je tudi 2. maj

2.5.2024 | 08:30 | STA; M. K.

V Sloveniji je praznik in dela prost dan tudi današnji 2. maj, saj kot edina članica EU praznujemo mednarodni delavski praznik dva dneva. Ker so v tem času šolske počitnice, bodo nekateri izkoristili proste dneve za krajši dopust. Prvomajski prazniki so letos razporejeni tako, da vzamemo tri dni dopusta, pa smo skupaj prosti kar devet dni.

Praznik dela je v sredo minil ob poudarjanju pomena, ki ga imajo delavke in delavci ter njihovo delo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob mednarodnem prazniku opozorila, da je 1. maj dan, ki nas opominja na pomen delavskih pravic, solidarnosti in enakosti med ljudmi ter na dosežke delavskega gibanja v boju za pravice delavcev po svetu. V času številnih izzivov in sprememb je po njenem opozorilu ključno ohraniti spoštovanje do dela in delavcev.

Delo je po njenih besedah temelj družbenega in gospodarskega življenja ter ključni dejavnik za blaginjo posameznika in skupnosti. Glede na to je nujno, da se zavedamo pomena poštenega plačila in dostojnih delovnih pogojev za vse delavce, je zapisala. Tistim, ki so v preteklosti že kršili pravice delavcev, je treba po njenem mnenju dokončno onemogočiti ponavljajoče se izkoriščanje zakonodaje.

Predsednik vlade Robert Golob pa je prebivalce pozval, naj se dejavno vključijo v družbeno dogajanje in s svobodnimi odločitvami prispevajo k boljši prihodnosti. Le skupaj lahko zgradimo družbo, ki bo še naprej ponosna na svoje ljudi, njihovo inovativnost, delavnost, predvsem pa na socialno pravičnost, je zapisal v poslanici.

Kot je dodal, bodo delodajalci v prihodnje iskali zlasti znanje. Digitalizacija, umetna inteligenca in drugi fenomeni našega časa obetajo, da bomo v prihodnosti delali precej drugače kot doslej, je prepričan.

Vlada se po njegovih besedah zaveda, kako pomembna je pri tem vloga države. Ta mora ustvarjati priložnosti z javnim izobraževalnim sistemom in spodbudami, da bo vsakdo našel svoje poslanstvo, poklic in delo, umerjene po njegovih talentih in zmožnostih.

Predlog varčevalnega zakona iz leta 2012, ki ga je pripravila takratna vlada, je ob ukinitvi 2. januarja kot dela prostega dneva predvidel tudi ukinitev dvodnevnega praznovanja praznika dela, a so sindikati temu nasprotovali. Kot dela prost dan je bil tako ukinjen le 2. januar, a ga je DZ konec leta 2016 vrnil na seznam dela prostih dni.

