šport

Po spremembi / Nogometaši Krke pod vodstvom novega trenerja do točke

30.3.2024 | 08:20 | Besedilo in fotografije: R. N.

Nogometaši Krka in Fužinarja SIJ Ravne Systems so se razšli brez zmagovalca.

Novo mesto - Nogometaši Krke, ki so pred dnevi dobili novega trenerja, so včeraj doma z ravenskim Fužinarjem igrali neodločeno. Tekmo so prvič lahko spremljali tudi gledalci na novi tribuni stadiona Portoval, vendar zadetkov niso videli. Obe ekipi imata na lestvici 2. SNL 23 točk.

Prihod Adnana Zildžovića na trenersko klop je po pričakovanjih prinesel spremembe v igri Novomeščanov, ki so včeraj od prve minute naprej imeli pobudo. Žogo so veliko več časa držali v svoji posesti, bili so bolj gibljivi in kombinatorni, pokazali več želje po zadetku, vendar gostujočega vratarja niso uspeli premagati. V prvem polčasu sta od daleč poskusila Amir Dervišević in Ricard Fernandez Betriu – Cocu, a je žoga zletela nekaj centimetrov čez gol. Cocu je v 32. minuti lepo na desni strani kazenskega prostora našel Filipa Nikolo Ostojiča, ki je močno sprožil, izkazal pa se je vratar Fužinarja. Na drugi strani si gostje niso pripravili kakšno resno priložnost.

Ricard Fernandez Betriu – Cocu še čaka na prvi zadetek v dresu Krke.

Zildžović je ob polčasu Ostojiča zamenjal z Ismirjem Nadarevićem, ki je bil v 62. minuti blizu, da bi se vpisal med strelce. Z lobom je že premagal vratarja gostov, veselje pa mu je na golovi črti preprečil eden od branilcev Fužinarja. Nekaj trenutkov kasneje je bilo vroče tudi v kazenskem prostoru Novomeščanov. Žoga je prišla do Gašperja Gaberška Rotovnika, ki je streljal od daleč in zgrešil le za nekaj centimetrov.

Filip Nikola Ostojič se je po zapravljeni priložnosti v prvem polčasu le prijel za glavo.

Krka je v zadnjem delu tekme še močneje pritisnila proti vratom Fužinarja. Zildžović je poskusil z dvema napadalcema v igri. Najlepšo priložnost na tekmi je imel v 72. minuti andorski napadalec Cocu, ki je bil prehiter za gostujočo obrambo, nato pa udaril preveč po sredini gola. Tudi Tilen Kovačič, ki je vstopil v 85. minuti, se je sam znašale pred vratarjem, ki se je znova izkazal. V izdihljajih tekme je od daleč poskusil še Domen Žur, vendar mu je pred strelom žoga nekoliko odskočila, zato je zgrešil okvir vrat.

»Mislim, da so naši navijači danes videli Krko, ki želi, se trudi in se bori na igrišču. Ustvarili smo si veliko zglednih priložnosti, žal žoga ni hotela iti v gol. Fužinar, ki je zelo zahteven nasprotnik in precej boljše igra v gosteh kot doma, si praktično ni ustvaril nič. Po štirih treningih, ki sem jih opravil z ekipo, so fantje pokazali voljo, pravi odnos, kar je spodbudno za nadaljevanje prvenstva. Danes nas boginja Fortuna ni pobožala po glavi, a verjamem, da bo na naslednjih tekmah drugače,« je po tekmi dejal trener Krke Adnan Zildžović.

