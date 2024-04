kronika

Gorel večji kup drv

28.4.2024 | 08:20 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Rob)

Minulo noč ob 0.25 je ob cesti Metlika - Krvavčji vrh gorel večji kup drv in lesnih ostankov, pripravljenih za izdelavo sekancev. Ker je kup zelo velik in z gašenjem niso mogli pogasiti središča požara ter ogenj ni več ogrožal okolice, so gasilci PGD Lokvica in Metlika ponoči končali z gašenjem. Z aktivnostmi bodo nadaljevali v jutranjih urah.

Skupaj do obolelega

Ob 2.46 so gasilci PGD Brežice na Maistrovi ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem NMP Brežice do obolele osebe. Reševalci NMP Brežice so jo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

