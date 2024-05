kronika

FOTO: Kozolec uničen

10.5.2024 | 18:10 | M. Ž.

V ulici Cesta na Gradec na Mirni je danes nekaj po 14. uri gorel kozolec, velikosti 20 x 8 metrov.

Zaradi obsežnosti požara je bil aktiviran celoten GPO Mirna. (Fotografije: PGD Mirna)

Posredovali so gasilci PGD Mirna, Selo pri Mirni, Ševnica in Volčje Njive, ki so požar omejili in pogasili ter pomagali pri sanaciji požarišča. Objekt je uničen, vzrok in višino škode pa bodo ocenili pristojni, je poročal Regijski center za obveščanje Novo mesto.

V nesreči dva poškodovana

V Dolenji vasi pri Krškem sta malo po sedmi uri zjutraj trčili osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanim, odklopili akumulatorja na vozilih in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli in eno prepeljali v SB Brežice, pa sporoča brežiški center za obveščanje.

