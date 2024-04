družabno

Ponosna posavska poslanka

28.4.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Nataša Avšič Bogovič

Sezona maturantskih plesov gre počasi h koncu. Med ponosnimi starši je tudi posavska poslanka Nataša Avšič Bogovič, saj je njen mlajši sin Tevž, ki je bil dolga leta rokometaš ekipe RK Dobova, letošnji maturant Gimnazije Brežice.

Večer elegance in mnogih talentov je bil v ponos staršem in profesorjem, maturanti in maturantke pa bodo že jeseni ubrali nove študijske poti. »Težko je z besedami opisati občutke sreče, ponosa in zadovoljstva nad celotnim večerom in obdobjem, ki se izteka. Na Tevža sem zelo ponosna, saj se je izkazal na šolskem in športnem področju, čeprav rokometa, ki je nekakšna družinska ljubezen, od januarja ne trenira več, pač pa je zdaj bolj dejaven v fitnesu. Ta maturantski večer nama je z možem vendarle omogočil občutke, ki jih s starejšim sinom Jašo nisva mogla doživeti, saj je zaradi pandemije njegov maturantski ples leta 2021 odpadel,« nam je zaupala Nataša.

Njen drugorojenec bo študij nadaljeval na Pravni fakulteti v Ljubljani, medtem ko Jaša že pridno končuje študij na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu.

