Krka z zmago nad Heliosom potrdila 1. mesto po rednem delu

28.4.2024 | 16:45 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Košarkarji Krke so danes na krilih Mihe Cerkvenika in Leona Stergarja, ki sta skupaj dosegla kar 59 točk, z 99:84 premagali domžalski Kansai Helios in tako potrdili prvo mesto po rednem delu, v katerem pa ni igrala Cedevita Olimpija. Ta se bo v državno prvenstvo vključila v četrtfinalu, nasproti ji bo stal Šentjur. Novomeščani še čakajo nasprotnika, to bo ekipa, ki bo po rednem delu osvojila šesto mesto. Prva četrtfinalna tekma bo v soboto zvečer v Novem mestu.

Miha Cerkvenik je dosegel 31 točk, od tega je zadel sedem trojk iz osmih poskusov.

Krka derbi proti Domžalčanom ni dobro odprla, hitro je zaostala za 8 točk, povrhu vsega jo je v 7. minuti skupil še Niko Bačvić, ki je v obrambi dobil močan udarec. Odšel je z igrišča, na parket pa se ni več vrnil. Novomeščani so že tako igrali brez Jurija Macure, Marka Radovanovića in Jana Špana, ki so poškodovani.

Vlogo organizatorja igre je tako prevzel Leon Stergar. Domači so na začetku druge četrtine zaostajali z 18:28, nato pa je sledil preobrat. Po seriji trojk so Dolenjci povedli s 47:37, ob polčasu pa so imeli še točko več naskoka. Tudi v nadaljevanju srečanja niso popuščali, sredi tretje četrtine je razlika narasla že na 20 točk in tekma je bila praktično odločena. Cerkvenik je na koncu dosegel 31 točk, od tega je zadel sedem trojk iz osmih poskusov, k temu pa je dodal še pet skoko (indeks 33), Stergar pa je zbral 28 točk in prispeval kar 12 podaj (indeks 34).

Leon Stergar med izvajanjem prostih metov.

»Mislim, da je bil ključen moment, ki je tekmo obrnila, ravno ta poškodba Bačvića. Zgleda, da nas je to zbudilo, ko smo zgubili še enega igralca v seriji, že tako nas je izredno malo. To je bil en tisti pospešek, ki so ga vsi ostali dobili, da smo se zbudili. Potem, ko smo dobro odigrali drugo četrtino, je narasla samozavest, igrali smo bolj sproščeno, kar se je pokazalo tudi na rezultatu. Mislim, da smo danes zasluženo dobili tekmo in smo tudi zasluženo prvi po rednem delu. Ne sicer z veliko prednostjo, v tem trenutku smo mi in Helios izredno izenačeni.

Zdaj je neka nova zgodba, pred nami je končnica. Zdaj nimaš nekih možnosti popravnih izpitov, treba bo biti zbran. Počakajmo, kdo bo naš tekmec v četrtfinalu. Šli bomo korak po koraku. Edina moja želja je, da se naš zdravstveni karton vsaj nekoliko izboljša. Roko na srce, izredno težko nam je, tako na treningih kot na tekmah,« je povedal trener Krke Gašper Okorn, ki predvideva, da se bo do naslednje tekem Bačvić že vrnil, Špan pa ima vneto Ahilovo tetivo, zato bodo dobro premislili, kdaj ga bodo vrnili na igrišče. Macura in Radovanović pa sta že končala sezono.

