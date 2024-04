dolenjska

Poklon cvičku, metliški črnini in frankinji

25.4.2024 | 16:00 | I. V.

Novo mesto - Danes dopoldne so v restavraciji KCJT Art caffe predstavili skupni projekt treh vinskih festivalov v vinorodni deželi Posavje – Vinsko vigred v Metliki, Festival cvička v Novem mestu in Festival modre frankinje v Sevnici.

Novinarska konferenca (Foto: I. Vidmar)

Začelo se bo v Metliki, v petek, 17. maja, z okroglo mizo o izzivih belokranjskega vinogradništva ter dogajanjem na metliškem gradu, kjer bo vse tri dni Vigredi degustacija najbolje ocenjenih vin, Hiši dobrot, kjer bo delavnica peke belokranjske pogače, in Mladinskem centru Metlika. Na glavnem odru se bodo najprej predstavili ljudske glasbene skupine in pevski zbori, slavnostni govornik bo minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Podelili bodo priznanja za najboljšo belokranjsko pogačo in šampione vin, okronali kraljico metliške črnine in predstavili kraljičino vino, uradnemu delu in kulturnemu programu pa bo sledilo splošno ljudsko rajanje z Dejanom Vunjakom, Brendijevimi barabami in povezovalcem programa Lojzetom Bojancem. Pestro bo tudi v soboto in nedeljo, ko bodo prireditelji me drugim pripravili koncerte različnih glasbenih skupin, Urbančkov tek za predšolske otroke, koncerte godb iz Mengša in Metlike, nastop domačih folklornikov, srečanje ljudskih harmonikarjev in parado plesa. Letošnja Vinska vigred je že 42. po vrsti.

Foto: R. Vlašič

Teden dni pozneje, od 24. do 26. bo v Novem mestu tretji Festival cvička z 52. tednom cvička in študentsko Cvičkarijo. Vodja organizacije Domen Bohte iz Zavoda Novo mesto, ki prireditev prireja v navezi z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, je izpostavil tri ključne atribute Festivala cvička: degustacijo najbolje ocenjenih vin Tedna cvička, ki bo vse tri dni potekala v atriju Gostišča Na trgu, slavnostno povorko ob odprtju festivala, v kateri vsako leto sodeluje več kot tisoč vinogradnikov iz 32 društev, ter cvičkov dvor z novim kraljem cvička Andrejem Grabnarjem, novim ambasadorjem cvička Sašo Đukićem in novo cvičkovo princeso, ki jo bodo izbrali na sami prireditvi.

Za splošno zabavo bo prvi dan festivala skrbel ansambel Pogum, na študentski cvičkariji Drugi vagon in Društvo mrtvih pesnikov ter v nedeljo Firbci. Bogat spremljevalni program bo potekal vse od 11. do 31. maja.

Najmlajši izmed treh finskih festivalov vinorodne dežele Posavje je "šele" štirinajsti Festival modre frankinje, ki bo na sevniškem gradu 31. maja. Kot je na novinarski konferenci poudarila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, je Festival modre frankinje manjši, butični festival, na katerem bo mogoče poskusiti številne modre frankinje vinarjev iz vinorodne dežele Posavje in širše. Pripravljajo dve delavnici, v katerih se bosta prepletala likovna umetnost in degustacija vin.

