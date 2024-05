družabno

Tanjini hlebčki kruha

4.5.2024 | 15:30 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Tanja Luzar je prijazna, vesela in simpatična, vse to pa ji še kako prav pride tudi na njenem vsakodnevnem delovnem mestu gostilničarke v domači gostilni Luzar v Dolenji Stari vasi. Sem je prišla za »ta mlado« in uživa v svojem delu.

Zelo dejavna je tudi v Društvu kmetic Šentjernej, saj z ljubeznijo pripravlja različne dobrote in z njimi sodeluje tudi na tekmovanjih. Pohvali se lahko že s številnimi priznanji.

Nedavno je bila gostiteljica kulinarične delavnice peke prazničnega kruha z okraski in v naš objektiv smo jo ujeli, tik preden je v pečico položila lepo vzhajana hlebca. Da je bil kruh ne le čudovit, ampak tudi slasten, verjetno ni treba posebej poudarjati.

‹ nazaj