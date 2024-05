družabno

Satin – mojstrica porok

17.5.2024 | 12:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jernej Kokol

Novomeščanka Satin Papež se je uvrstila v finale modnega izziva Naj Citycenter stil. Tekmovanje je organiziral celjski trgovski center, strokovna komisija, v kateri so bili Lorella Flego, Dejan Nikolić in Sonja Rigler pa je med desetimi finalisti za avtorico najboljšega modnega stila nagradila Hano Jerlah, ki je prejela za 3.000 evrov desetakov, največ glasov publike na družbenih omrežjih pa je prejel Dmitrij Halužan, ki je prejel nagrado za tisoč evrov desetakov.

Satin, sicer hčerka znane Novomeščanke Irene Potočar Papež, nam je zaupala, da se je za sodelovanje v tem izzivu odločila zgolj zaradi zabave. Sicer pa je izjemno podjetna dama stopila na pot načrtovalke porok. Obožuje namreč romantične dogodke, navdihe za enega najpomembnejših korakov v življenju dveh črpa iz njunih življenjskih zgodb in posebnih trenutkov. Glede na želje in stil poroke lahko Satin (na fotografiji levo) soustvari čaroben dan kot iz sanj. Poroke organizira po vsej Sloveniji na najlepših lokacijah in v skritih kotičkih, pa tudi v Italiji in na Hrvaškem.

‹ nazaj