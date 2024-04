dolenjska

Na urgenci tudi po 260 obiskov na dan

26.4.2024 | 14:50 | L. Markelj

Novo mesto/Brežice - Minili so več kot trije meseci, odkar so zdravniki začeli stavkati, in več kot mesec in pol, odkar so začeli veljati umiki soglasij za nadurno delo, za kar so se odločili mnogi zdravniki. Konca stavke še ni videti, tudi dvotedenska mediacija med zdravniškim sindikatom Fides in vlado ni uspela.

Zaradi stavke v novomeški bolnišnici opravijo manj nenujnih ambulantnih pregledov in operativnih posegov ter več nujnih. (Foto: L. M.)

V Splošni bolnišnici Novo mesto (SB NM) so posledice stavke že opazne. Kot pove direktorica dr. Milena Kramar Zupan, so naredili okrog 20 odstotkov manj nenujnih ambulantnih pregledov in nenujnih operativnih posegov, na drugi strani pa več nujnih posegov in nujnih pregledov.

V SB Brežice organizacija in izvajanje vseh zdravstvenih storitev potekata nemoteno, zagotavlja vodstvo bolnišnice. Preklic soglasij za dodatno nadurno delo sta podala dva zdravnika, a to ne vpliva na organizacijo dela v bolnišnici.

Urgentna centra v Novem mestu in Brežicah zaradi stavke precej bolj obremenjena – V SB NM so se podaljšale čakalne vrste za nenujne preglede, 17 zdravnikom umaknili soglasje za delo drugje – V SB Brežice prihajajo tudi bolniki od drugod

