šport

Pancar prvič med deseterico

5.5.2024 | 21:00 | AMZS, I. V.

Čatež pod Zaplazom - Najboljši motokrosisti, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva, so se tokrat merili v Aguedi na Veliki nagradi Portugalskem, kjer se je v prvi vožnji Jan Pancar s Čateža pod Zaplazom prvič v karieri na dirki svetovnega prvenstva v najmočnejšem razredu MXGP uvrstil med najboljšo deseterico.

Razmere za vožnjo na progi v Aguedi so bile izjemno zahtevne in težke. (Foto: AMZS)

Že kvalifikacije so potekale na povsem razmočeni progi, ki je terjala maksimalno zbranost ter veliko vzdržljivosti. Najbolje se je v dežju znašel Gajser, ki je osvojil prvo mesto in si zagotovil izbiro najboljšega štartnega položaja za nedeljski vožnji za točke svetovnega prvenstva. Pancar je vozil previdno, a je stopnjeval ritem ter se v cilj pripeljal na 20. mestu.

Tudi nedelja je prinesla zelo neprijetne vremenske razmere za vožnjo motokrosa. V močnem dežju se je z blatno progo znova najbolj spoprijateljil prav slovenski motošampion Gajser, ki je imenitno štartal, a nato dovolil Jeffreyu Herlingsu, da ga je prehitel. V šestem krogu mu je Gajser vrnil milo za drago in se je spet prebil na prvo mesto, ki ga nato do konca ni več izpustil iz rok. Izjemno težke razmere za vožnjo je imenitno izkoristil tudi Pancar, ki je ciljno črto prečkal na odličnem 9. mestu in se je prvič v karieri uvrstil v najboljšo deseterico v razredu MXGP.

V drugi vožnji je bila 1630 metrov dolga proga z 92 metri višinske razlike povsem razrita, a k sreči tokrat ni bilo dežja. S štarta se je v prvi ovinek najbolje pognal Gajser, ki pa je nato zdrsnil. Čez njegovo Hondo je zapeljal Jeremy Seewer, a k sreči je ni poškodoval. Gajser se je nato zbral in v težkih razmerah hitro napredoval po lestvici navzgor in na koncu v cilj pripeljal na 10. mestu. Pancarju se štart druge vožnje ni posrečil. Vseeno se je boril in nepopustljivo v vsakem krogu nadoknadil nekaj malega, kar je zapravil na začetku. To mu je na koncu druge vožnje prineslo 16. mesto. Skupno na dirki je Gajser zasedel 3. mesto, Pancarju pa je pripadlo 11. mesto. V skupnem seštevku točkovanja razreda MXGP za svetovno prvenstvo je Gajser prevzel vodstvo in bo na naslednji dirki vozil z rdečo številko.

‹ nazaj