Ivačič kot rezerva brez nastopa

28.4.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Donji Kraljevec - Prva dirka sezone najboljših voznikov speedwaya, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva, je bila že tretje leto zapored na stezi Milenium v Donjem Kraljevcu, ki se nahaja blizu slovensko-hrvaške meje oziroma dobrih 20 kilometrov vzhodno od Čakovca. Z licencama AMZS sta bila na dirki tudi Matej Žagar, ki je vozil s povabilom organizatorja, Matic Ivačič pa je na priložnost za dokazovanje čakal v vlogi prve rezerve, a je žal ni dočakal.

Matic Ivačič je imel status prve rezerve na dirki. (Foto: AMZS)

Zmagal je Avstralec Jack Holder. Za dvojno avstralsko slavje je z drugim mesto poskrbel izkušeni Jason Doyle, tretji je bil aktualni svetovni podprvak Fredrik Lindgren iz Švedske. Matej Žagar je končal na 15. mestu. V seštevku SP mu bo to prineslo dve točki.

Letonja sezona ima sicer 11 postaj. Dirkači bodo maja nastopili v Varšavi in nemškem Landshutu, junija bodo dirke v Pragi, švedski Malilli in poljskem Gorzowu, avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in zadnji v poljskem Torunu.

V SOBOTO V KRŠKEM

Na slovenskih prizoriščih se sezona nadaljuje s kvalifikacijsko dirko za evropsko prvenstvo v Krškem, ki bo že v soboto, 4. maja. Barve AMZS bosta na ovalu stadiona Matije Gubca zastopala Matic Ivačič in Anže Grmek.

