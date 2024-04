družabno

Magnifico jo išče že 30 let: Katera je rekla ''Magnifico, I love you?''

27.4.2024 | 16:00 | A. S.

Magnifico med gostovanjem na Aktualu (Foto: Luka Švigelj)

Na Radiu Aktual skupaj z Magnificom iščejo dekle, ki je pred 30 leti v pesmi 24.000 poljubov izgovorilo slavni stavek “Magnifico, I love you”.

Pred tridesetimi leti je v studiu Radia Glas Ljubljane (RGL) gostoval Magnifico, ki je pri ustvarjanju pesmi 24.000 poljubov potreboval nekoliko pomoči …

“Spomnim se, da plošča in aranžma pesmi 24.000 poljubov še nista bila dokončno pripravljena, a sem bil ravno tisti čas povabljen na RGL, da bi pesem predstavil oziroma najavil publiki. Nato smo prišli na idejo, da bi naključne poslušalke poklicale v eter in izgovorile najbolj zanosen in privlačen ‘Magnifico, I love you’. Nato smo zbrani v studiu zbrali nekaj najboljših izjav in jih vključili v pesem 24.000 poljubov. Na začetku pesmi je bil namreč daljši instrumentalni uvod, mi pa smo ga želeli popestriti,” se dogajanja v studiu spominja Magnifico, ki pa se žal ne spomni, kdo so bila ta dekleta in koliko različnih glasov so uporabili v končni verziji pesmi.

Imate informacije o dekletu, ki je pred 30. leti izgovorilo besede “Magnifico, I love you”? Ste bili to celo vi? Pokličite na telefonsko številko 041 30 40 50 in pomagajte Magnificu pri iskanju!

“Ne vem natančno, koliko različnih izjav deklet smo vključili v pesem, vem pa, da jih je bilo kar nekaj. Zdi se mi, da lahko ob poslušanju pesmi slišim vsaj tri ali štiri različne glasove, a je možno, da jih je tudi več.”

Zakaj torej Magnifico išče dekle izpred 30 let?

Magnifica smo povprašali, zakaj se je iskanja deklet izpred 30 let lotil ravno zdaj. Glasbenik nam je razkril, da je dekletom hvaležen za njihovo pomoč, saj so bile velik del njegove glasbene poti že na začetku njegove kariere.

“Pesem 24.000 poljubov je postala velika uspešnica, seveda tudi zaradi nekoliko posebnega in unikatnega uvoda. To je bil pravzaprav začetek moje kariere, temu pa so bistveno pripomogla dekleta, ki so tisti dan poklicala v eter. Žal jih nisem nikoli uspel videti ali spoznati, zato se mi zdaj zdi enkraten čas, da dekleta spoznam in se jim tudi osebno zahvalim,” je zaključil Magnifico.

Ste vi dekle s posnetka?

Ste torej vi, vaša prijateljica, mati, sestra ali celo babi dekle s posnetka? Aktualovci Magnificu pomagajo pri iskanju, zato jih pokličite na številko 041 30 40 50 in jim pomagajte najti dekle izpred 30 let!

Če imate kakršnekoli informacije ali namige, se pridružite iskanju in morda bomo lahko ob koncu akcije slišali dekle s posnetka tudi v živo zapeti ob boku Magnifica in ponoviti ikonični “Magnifico, I love you!”

Največji koncert v karieri

Magnifico je sicer sredi priprav na največji koncert v svoji karieri, saj prihaja 'domov', v park Tivoli. Tam bo 31. avgusta letos na odprtem prizorišču, naravnem amfiteatru, potekal neponovljiv koncert, na katerem bo glasbenik tri desetletja delovanja proslavil s tistimi, ki največ pomenijo. S svojim občinstvom. Prodanih je že več kot polovica vstopnic, zato si čim prej zagotovite svojo!

