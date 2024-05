družabno

Gregor navdušil

9.5.2024 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Gregor Kren

Novomeščan Gregor Kren (na fotografiji desno) je odličen sommelier s prestižno nagrado Gault & Millau za najboljšega sommeliera/natakarja v letu 2022. Potem ko so v Novem mestu za svojega vzeli njegov Pop up wine festival, je v Šobcu na gorenjskem konec aprila pripravil prvi takšen festival na Gorenjskem. Tam je sodelovala pisana druščina 40 odličnih vinarjev iz Slovenije in tujine, festivala pa so se udeležili tudi številni ljubitelji vin od blizu in daleč, med katerimi smo ujeli celo nekdanjega smučarskega skakalca Roberta Kranjca (levo).

Gregor je bil navdušen nad sproščenim in prijetnim vzdušjem, ob tem pa je za našo rubriko povzel: »Čudovit kraj, lepo vreme, zadovoljni vinarji in obiskovalci, festival pa je čudovita zgodba, ki se iz Novega mesta uspešno širi tudi v gorenjsko okolje.« Festival bo tudi v Šobcu postal tradicionalen, smernice za prihodnje leto so že začrtane in kultura pitja vina se tako pod istim imenom širi še v druga okolja.

Pop up wine festival ima sicer v Novem mestu že lepo tradicijo, letošnji, ki bo 31. maja v zavetju prelepega gradu Grm, bo že osmi po vrsti. Ljubitelji dobre kapljice bodo uživali v pokušanju vin okoli 50 vinarjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Makedonije, čaka pa jih tudi nekaj presenečenj, zaradi katerih bodo letošnji festival še dolgo nosili v srcu. Gregor Kren je namignil le, da si bo ob lepem vremenu festival mogoče ogledati celo z višine.

