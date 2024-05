dolenjska

Oranževci preplavili Novo mesto – vsako jutro telovadijo skupaj v naravi

9.5.2024 | 16:05 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Novo mesto - Gotovo ste v mestu ob jutrih oz. dopoldnevih že opazili gospe, oblečene v oranžne majice – no, med njimi je tudi vse več moških. To so člani telovadnega Društva Šola zdravja, ki si vsako jutro med tednom, ne glede na vreme, mraz, sneg, dež ali sonce, vzamejo pol ure časa za jutranje razgibavanje »1000 gibov« na prostem.

Vsak dan jutranja telovadba za zdravo telo in duha!

Gre za preproste vaje, ki so primerne za vsakogar. Vaje za roke, noge, trup in glavo, gor-dol, levo-desno, vdih-izdih, počep, kroženje z glavo, stoja na eni nogi …, vse v pol ure. Čisto dovolj.

Tako vsak lahko nekaj stori za svoje zdravje, ki seveda ni le odsotnost bolezni, ampak tudi stanje duševnega, telesnega, čustvenega in socialnega blagostanja. Vse to nudi Šola zdravja!

In tega se dobro zavedajo tudi Dolenjci, sicer se ne bi v desetih letih Šola zdravja v Novem mestu tako razširila. Z začetne ene lokacije na zelenici pod Planetom Tuš v Portovalu jih sedaj v mestni občini deluje že 14, v njih pa telovadi preko tristo oseb.

Darinka Smrke, vodja podružnice Šole zdravja Novo mesto.

Kot pravi Darinka Smrke, vodja podružnice Šole zdravja Novo mesto in tudi vodja ene od skupin, je to gotovo sad spoznanja in zavedanja, da je naše zdravje odvisno predvsem od nas samih in ne od zdravnikov.

Začetek: pet prijateljic

»Z jutranjo telovadbo poskrbimo za vse naše sklepe, se nadihamo jutranjega svežega zraka, tudi z druženjem ob kavi in čaju poskrbimo za naše dobro počutje, ki je del našega zdravja. Z druženjem na krajših izletih, pohodih v okolici Novega mesta, z medgeneracijskim druženjem v vrtcih in osnovnih šolah, itd. pa še dodatno poskrbimo za naše dobro počutje,« pove Smrketova. Stkala so se prava prijateljska druženja, zaživela je medsosedska pomoč.

Darinka Smrke je ena od tistih petih prijateljic, ki so se v začetku leta 2014 odločile, da bo tudi v mestu potekala vsaj ena skupina jutranje telovadbe.

Telovadke iz Šmarjete - k njim so se šle Novomeščanke najprej učiti vaje 1000 gibov.

To so bile še: Mira Kordiš, Marina Jazbec, Nada Ljubec in Ljubica Murn. Najprej so se vozile na telovadbo v skupino Šmarješke Toplice in pod vodstvom Dunje Gartner spoznavale koristnosti te telovadbe. Aprila pa so se udeležile že internega seminarja za vaditelje v Ljubljani, ki ga je vodil sam avtor metode »1000 gibov« dr. Nikolay Grishin. 9. maja 2014 so ustanovile skupino Novo mesto – Portoval 1 in na začetku je vadbo obiskovalo okrog 30 samih znancev in prijateljic.

Šola zdravja se širi

A jeseni je skupina štela že 70 članov, ustanoviteljice pa so dobile od predsednice društva posebno priznanje za najhitreje rastočo skupino v tistem letu. V naslednjih letih so širili telovadbo na novih lokacijah, poskrbeli so za 15 vaditeljev.

Danes jutranja telovadba poteka v 13 krajevnih skupnostih, v največji KS Drska pa telovadita celo dve skupini z okrog 90 člani. Žal so zaradi raznih razlogov prenehale delovati skupine Karteljevo, Brusnice in Gabrje.

Skupine so v letu 2022 ustanovile tudi Podružnico Novo mesto, in tako lahko kandidirajo na razpisih za sofinanciranje nevladnega sektorja, tudi mestna občina je prepoznala njihovo pomembnost in jim dodeli nekaj denarja.

Kot pove Smrketova, so se vedno odzvali pobudam KS, društvom in drugim pri ustanavljanju novih skupin Šole zdravja, skupine pa želijo ustanoviti v vsaki KS v novomeški občini.

Gregor Macedoni: "Vi ste zmagovalci svoje zgodbe!"

Zbrane telovadce je nagovoril tudi župan MONM Gregor Macedoni in predsednici izročil šopek. Nekateri pa so prejeli tudi priznanja za podporo Šoli zdravja v Novem mestu.

To spodbuja tudi novomeški župana Gregor Macedoni, ki je na današnji dopoldanski slovesnosti poudaril pomen takih skupin za širšo skupnost.

»To je pozitivna energija družbe, ko človek nekaj naredi ne le zase, ampak tudi za skupnost. To druženje, da vsak lahko pride v eno odprto skupino, da je povabljen, da je del širše lokalne skupnosti, je nekaj dragocenega in nas krepi. Vsakemu čestitke za angažiranost, predvsem pa vodjem,« je dejal župan in spomnil, da ima praznovanja 9. maja, na nekdanji dan zmage oz. danes Dan Evrope, tudi simbolni pomen. »Vi ste zagotovo zmagovalci svoje zgodbe,« je dejal in predsednici podružnice Darinki Smrke izročil šopek rož.

Nagovoriti še ostale

Zdenka Kavčič, predsednica Šole zdravja Slovenija.

Udeleženci Šole zdravja so navdušeni nad koristmi, ki jih prinaša redna skupna jutranja vadba v naravi. Na današnji jubilejni slovesnosti je po pozdravnih nagovorih najprej potekala redna vadba, nato pa so skupine predstavile svoje himne. Predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Kavčič je podelila priznanja za deset let članstva.

Kavčičeva je čestitala Novomeščanom za 10 let delovanja in povedala, da v Šoli zdravja Slovenija, ki obstaja že 15 let, želijo, da se ta ideja širi, da nagovorijo tiste, ki se jim še niso pridružili, ki so morda na prehodu iz delovnega obdobja v upokojevanje, veseli pa bodo tudi še večje podpore.

Zdravstveni dom je danes izvajal meritve in predstavil svojo dejavnost, NIJZ je v prostorih RIC-a poskrbel za predavanje z naslovom Zdravo spanje, organizirali pa so tudi dva sprehoda in sicer po Portovalu do brvi v Irči vasi ter voden sprehod po mestnem jedru Novega mesta.

Kje lahko telovadite?

Potrebno je narediti najrazličnejše vaje, tudi lastovko!

Oranževci pravijo, da bodo z jutranjo vadbo vztrajali. Vsem ostalim pa kličejo: Nikoli ni prepozno za nov začetek! To pravi tudi avtor vadbe »1000 gibov« dr. Nikolay Grishin.

In kje se jim lahko vsak dan ob 7.30 pridružite?

•na zelenici pod PLANET TUŠem v Portovalu,

• pri »Amigo baru« na Malem Slatniku,

• na športnem igrišču v Jedinščici v Gotni vasi,

• na športnem igrišču na Ragovski,

• na parkirišču pri Mercator centru v Bršljinu,

•na športnem igrišču v soseski na Seidlovi,

•na športnem igrišču pri topu na Drski,

•na športnem igrišču v Žabji vasi,

•na parkirišču ali garaži v Qlandiji,

•na športnem igrišču na Smrečnikovi,

•na športnem igrišču pri Sv.Roku v Regrči vasi,

•na športnem igrišču v vasi Krka,

•pri gostilni v Birčni vasi,

•pri gasilskem domu v Ždinji vasi

