Krka gostila Alexandra Gadjieva

9.5.2024 | 10:40 | Tekst: R.M.

Foto: Krka, d.d.

V farmacevtski družbi Krka so se na nedavnem Krkinem kulturnem večeru vnovič poklonili umetnosti. V jubilejnem letu, ko družba praznuje 70 let, so zaposlenim in njihovim družinskim članom ter prijateljem omogočili spremljanje vrhunskega klavirskega koncerta svetovno znanega pianista Alexandra Gadjieva, ki je poustvaril skladbe velikanov klasične glasbe od Chopina, Skrjabina, Beethovna dp Musorgskega.

Gadjiev je eden najboljših pianistov mlade generacije na svetu, tokrat pa je na Krkinem klavirju Stenway & Sons s svojimi edinstvenimi interpretacijami brezčasnih skladb velikanov svetovne klasične glasbe ustvaril še en vrhunski nastop. Z impresivnim repertoarjem Chopina, Skrjabina, Beethovna in Musorgskega je občinstvu poklonil izjemen koncert.

Umetnik, ki danes s prepoznavno klavirsko poetiko navdušuje na koncertnih odrih v Evropi, Aziji, ZDA in Avstraliji, je z orkestrom prvič igral pri devetih letih, pri desetih pa prvič nastopil na samostojnem koncertu. Visoke ocene ob zaključku srednje šole so mu omogočile sodelovanje na tekmovanju Premio Venezia, namenjeno mladim talentom v Italiji – in to pomembno tekmovanje tudi prepričljivo osvojil. Študiral je na Mozarteumu v Salzburgu in na Visoki šoli za glasbo Hanns Eisler v Berlinu. Za umetniško poustvarjanje je na mednarodnih klavirskih tekmovanjih prejel številna priznanja in nagrade. Med najprestižnejšimi je leta 2021 prva nagrada s klavirskega tekmovanja v Sydneyju, na Chopinovem tekmovanju v Varšavi je osvojil drugo nagrado, hkrati pa je tudi prejemnik posebne nagrade Krystiana Zimermana za izvedbo Chopinove sonate. Leta 2018 je izšel njegov prvenec Literary Fantasies z deli Liszta in Schumanna, BBC pa ga je imenoval za umetnika nove generacije.

Kot solist nastopa s številnimi orkestri po vsem svetu. Med njimi so Orkester iz Padove in Benečije, Simfonični orkester gledališča La Fenice, Filharmonični orkester iz Nagoje pa tudi Tokijski, Kjotski, Praški in Jeruzalemski simfonični orkester.

