Nogometaši Krke imajo novega trenerja; poslovil se je tudi športni direktor Sašo Udovič

26.3.2024 | 14:50

Agron Šalja ni več trener novomeških nogometašev. Od kluba se je poslovil tudi Sašo Udovič (na sliki v ozadju). (Foto: R. N.)

Novo mesto - Nogometni klub Krka je na svoji spletni strani objavil, da se je po slabšem uvodu spomladanskega dela prvenstva sporazumno razšel s trenerjem Agronom Šaljo, ki je Novomeščane nazadnje vodil v soboto na gostovanju v Novi Gorici, kjer so izgubili z 0:2. Vodstvo kluba je za novega trenerja imenovalo Krčana Adnana Zildžovića, ki je v včeraj z ekipo že opravil prvi trening.

Zildožić je že tretji trener Krke v tej sezoni. Spomnimo, da je Novomeščane na začetku vodil Denis Mojstrović, ki pa je trenerski stolček zapustil že po štirih tekmah, na katerih je zabeležil eno zmago. Nasledil ga je Šalja, ki tudi ni izpolnil pričakovanj kluba. Novomeščani so se med zimskim prestopnim rokom močno okrepili, vendar so to na igrišču še ne pozna. Na lestvici 2. SNL zasedajo skromno 13. mesto, Ilirija na 15. mestu, ki pomeni izpad v nižji rang tekmovanja, zaostaja le za tri točke.

Od novomeškega kluba pa se je danes poslovil tudi športni direktor Sašo Udovič. »Z vodstvom smo se sporazumno razšli. Fantom in klubu nasploh želim vse dobro v nadaljevanju. Tukaj sem preživel 12 let, vedno bom ostal navijač Krke,« je za naš časopis povedal Udovič in dodal, je bil zelo vesel klica kapetana Andraža Lipca, ki se mu je zahvalil za vse, kar je naredil na novomeški nogomet.

Na vprašanje, kaj bo zdaj počel, Udovič v pesniškem tonu odgovarja: »Nogomet je ena krasna stvar, žoga je lepa, tudi ko je malo manj okrogla.«

R. N.

