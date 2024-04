posavje

Prizidek ZD in lekarna kmalu nared

25.4.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan si je ogledal, kako poteka zaključna faza izgradnje novih prostorov za zdravstveni dom in lekarno. Novi objekt dobiva končno podobo, dela bodo zaključena do konca junija, sledi pridobitev uporabnega dovoljenja in nato selitev ambulant, laboratorija in lekarne v nove prostore. Ambulante in lekarna naj bi v novih prostorih zaživele jeseni, so sporočili z občine, za katero je to ena največjih naložb.

Pogled na novi prizidek

Župan je ob obisku gradbišča dejal, da si občina zadnja leta močno prizadeva za krepitev javnih zdravstvenih storitev v naši lokalni skupnosti. Zdravstveni dom Brežice je bil po njegovih besedah tudi uspešen pri zaposlovanju zdravnikov, zobozdravnikov in psihiatrov, uspešen je tudi center za krepitev zdravja. Pomanjkanje prostorov je bilo vse bolj pereče tako za zdravstveni dom kot lekarno, posodobitev pa je nujno potreboval tudi laboratorij.

Zato so občina, lekarna in zdravstveni dom združili moči in s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za zdravje in Eko sklada zagotovili 7,6 milijona evrov za nov prizidek z opremo. Od tega bo občina namenila 2,5 milijona evrov, lekarna 2,3 milijona, zdravstveni dom 460.000 in ministrstvo z Eko skladom 2,4 milijona evrov.

Ploščad med starim in novim delom objekta

O investiciji

Prizidek je umeščen na zahodni strani obstoječega objekta ZD Brežice, namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za širitev zdravstvenih programov ZD in za delovanje lekarne. Investicija obsega: izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu ZD, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu 1. nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti v preostalem delu 1. nadstropja (šolski in predšolski dispanzerji), v 2. nadstropju (laboratorij ter medicina dela, prometa in športa) in veznem delu (stopnišče, dvigalo, navezava na obstoječ objekt ZD), izvedbo zunanjega dvigala in požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne, nakup in montažo avtomatiziranega skladišča lekarne, ureditev atrija (obstoječa ploščad z nadstrešnico) za omogočanje ločenih dostopov kurative in preventive in ureditev nadstreška parkirišča za reševalna vozila, katerega predstavlja previs zgornjih etaž dozidave.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o gradnji prizidka Župan Ivan Molan o gradnji prizidka

‹ nazaj