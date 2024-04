družabno

Polnoletni Jakob

26.4.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Jakob Omrzel

Kolesar KK Adria Mobil Jakob Omrzel je aktualni državni prvak na cesti dirki, državni prvak v vožnji na čas in na velodromu v disciplini na izpadanje, vse v kategoriji starejših mladincev. Dijak 3. letnika strojne šole v Šolskem centru Novo mesto si želi, da bi v kolesarstvu napredoval, zato skoraj ves svoj čas posveča kolesarstvu in šoli. Tako bo letos tudi med udeleženci kar nekaj mednarodnih dirk po Evropi, na nekaterih si je za cilj postavil stopničke ali pa celo zmago.

Jakoba, ki je pred dnevi praznoval 18. rojstni dan, so ob tej priložnosti presenetili kolegi v klubu in mu ob praznovanju postavili mlaj, vendar pa mu rojstnodnevnega praznovanja še ni uspelo pripraviti, saj mu treningi in tekme, ki ga čakajo, tega v tem času ne dovolijo, zato se bo z družbo poveselil šele jeseni, po koncu sezone.

Jakob ima v športnem načinu življenja veliko podporo tudi v družini, njegova največja oboževalka pa je zagotovo babica Blanka Novak, ki Jakoba zvesto spremlja, ve za vse njegove tekme in rezultate, najbolj pa je vesela, kadar se kar med treningom s kolesom pripelje k njej v Orehovico vsaj za minuto – po objem in dodatno energijo.

Kmalu po rojstnem dnevu si je prizadevni Jakob ob polnoletnosti "pridelal" eno svojih doslej najpomembnejših trofej - zmagal je na prestižni mladinski izvedbi dirke Pariz-Roubaix.

Včeraj pa je v Italiji suvereno slavil še na eni od prestižnih mladinskih dirk - Coppa Montges.

‹ nazaj