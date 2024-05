družabno

Gozdna terapija vabi

6.5.2024 | 14:30 | Tekst in foto: Helena Murgelj

Na učni poti Glinokopi Zalog so konec aprila prvič predstavili gozdno terapijo za starejše, ki jo je v sodelovanju s KORK Straža, Občino Straža in podružnico Spominčica Dolenjske vodila certificirana izvajalka Ana Hribar Podkrajšek.

Gozdna terapija zmanjšuje stres in vodi k dobremu počutju, znižuje krvni tlak pa tudi srčni utrip in raven kortizola. Udeleženci med drugim raziskujejo zvok, vonj in šum ter se miže dotikajo predmetov, kar pomaga pri spodbujanju senzoričnega zaznavanja, obujanju spominov in prebujanju občutkov, povezanih z naravo.

Pohodniki se med potjo pri vajah izmenično opirajo na prste in pete, izvajajo periferni in fokusni vid, opazujejo naravo skozi okvir, rišejo zvoke, ki jih slišijo, po ritmu udarjajo s kamenčkom in tako skupaj ustvarjajo melodijo. Učna pot Glinokopi Zalog je idealno okolje za gozdno terapijo, saj sprehajalne poti omogočajo varno in preprosto gibanje v prelepi naravi, udeleženci pa se lahko prepustijo njenim blagodejnim učinkom.

Naslednje brezplačno srečanje z gozdno terapijo bo že v torek, 7. maja, ob 9.30 in zatem še teden dni pozneje. Tudi takrat bodo udeleženci sodelovali pod vodstvom certificirane terapevtke Ane Hribar Podkrajšek. Na fotografiji z aprilskega dogodka sta (levo) gozdna terapevtka Ana Hribar Podkrajšek in (desno) predsednica KORK Straža Andreja Radešček.

