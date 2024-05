družabno

2B s prelepim videospotom

4.5.2024 | 19:15 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Borut Petric

Belokranjski glasbeni dvojec 2B, brata Gašper in Primož Mihelič, je svojo najnovejšo skladbo z nalezljivim refrenom Pustolovsko srce opremil tudi s slikovitim videospotom. Posnet je bil v prelepem okolju eksotične Šrilanke.

A Gašper in Primož je nista obiskala, pač pa sta bila tam režiser njunih dozdajšnjih videospotov Jurij Brozovič in Belokranjka Živa, dekle, ki rado potuje in raziskuje, a hoče ostati v ozadju, čeprav je del tokratnega dopusta preživela kar »delovno aktivno«. Posnetki predstavljajo lepoto in širino dežele ob Indijskem oceanu in so polni čarobnih izkušenj za oči in dušo. Gledalci videa za najnovejši elektro pop singel se tako lahko potopijo v lepoto narave, hkrati pa doživijo čaroben svet glasbe in pustolovščine.

Skladba Pustolovsko srce odraža prepoznavno ustvarjalnost in eksperimentalni pristop, značilen za 2B. Po besedah belokranjskega dvojca je pesem nastala kot oda dekletom, ki rada potujejo, pa tudi fantom, ki jočejo za njimi.

‹ nazaj