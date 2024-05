novice

Učenci in dijaki po prvomajskih počitnicah znova v šolske klopi

6.5.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Za več kot 193.700 učencev in okoli 81.200 dijakov so se končale prvomajske počitnice in znova bo treba poprijeti za knjige. Tako že v torek dijake četrtih letnikov čaka prvi maturitetni preizkus - esej v maternem jeziku. Za šestošolce in devetošolce pa se začenjajo nacionalna preverjanja znanja.

Pred šolami je danes spet vrvež. (Foto: arhiv DL)

Po končanih prvomajskih počitnicah učence in dijake do konca šolskega leta čakata še manj kot dva meseca pouka. Maturante v tem času čaka še zrelostni izpit.

Tako bodo udeleženci splošne mature v torek na spomladanskem roku pisali esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Drugi del pisnega izpita iz maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja.

Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 1., 6., 10., in 13. junija, iz filozofije, psihologije in sociologije 30. maja, iz biologije 31. maja, geografije 3. junija, umetnostne zgodovine 5. junija, zgodovine 7. junija, matematike 8. junija in iz kemije 14. junija. Ustni maturitetni izpiti bodo na šolah potekali med 10. in 21. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do ocen preko spleta.

Šestošolce in devetošolce pa s preizkusom iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine v torek, 7. maja, čaka začetek nacionalnega preverjanja znanja. V četrtek, 9. maja, bo sledil preizkus iz matematike, 13. maja pa še iz tujega jezika za šestošolce, za devetošolce pa iz enega od predmetov, ki jih na predlog državne komisije določi minister. Letos so to fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.

Devetošolci se bodo z rezultati seznanili 14. junija, šestošolci pa 24. junija.

