Prvi je pritekel Lucijan Zalokar

4.5.2024 | 16:30 | L. M., foto: Športna zveza Sevnica

Lisca - Tudi letos je 2.maja 2024 neumorni organizator in duhovni vodja gorskih tekov na Lisco Pavle Drobne s Klubom BERG LAUF Lisca izvedel že 33. Tradicionalni gorski tek.

Pri organizaciji so se pridružili: Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica in Gostinstvo RANTAH – Tončkov dom na Lisci in mnogi sponzorji/donatorji.

S starta na Orehovem se je na 8 kilometrov dolgo gorsko tekaško progo podalo 56 tekmovalcev. Na cilj ob vznožju Tončkovega doma na Lisci je prvi pritekel član AD Kladivar Celje Lucijan Zalokar. Kot vsako leto je organizator tudi tokrat na obronkih Lisce pripravil tekaško progo za najmlajše, ki so tekli na 300, 600 in 900 metrov.

Zmagovalec Lucijan Zalokar

Zmagovalci v posameznih kategorijah so:

Članice – 24 let, Lana PAPIČ, čas 00:53:04

Članice – 34 let, Klavdija KOLENC, čas 1:02:25

Članice - 44 let, Loreta KMET, čas 00:58:43

Članice - 54 let, Nataša ŠUŠTERŠIČ, čas 00:53:44

Članice – nad 55 let, Ivica ŽLOGAR, čas 1:04:00

Člani – 19 let, Maj REPOVŽ, čas 00:51:16

Člani - 29 let, Lucijan ZALOKAR, čas 00:42:05

Člani - 34 let, Miha POVŠIČ, čas 00:46:57

Člani - 39 let, Peter POŽUN, čas 00:52:20

Člani - 44 let, Boštjan PLEVNIK, čas 00:52:53

Člani – 49 let, Peter PAVLOVIČ, čas 00:52:38

Člani – 54 let, Silvester RAK, čas 00:53:38

Člani – 59 let, Boštjan KOLENC, čas 00:49:50

Člani - 64 let, Stane DUH, čas 00:55:15

Člani - 69 let, Anton KNAVS, čas, 01:04:50

Člani + 70 let, Anton DERGANC, čas 01:09:33

Tekmovalce in obiskovalce je nagovoril sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je nato skupaj s predsednikom Športne zveze Sevnica Miranom Grubenškom in najemnikom Tončkovega doma na Lisci Tomažem Rantahom tekmovalcem podelil pokale in medalje.

Podrobne rezultate si lahko ogledate na: www.gorskiteknalisco.horuk.com

