novice

Klopi ogrožajo tudi pse in mačke

6.5.2024 | 10:10 | STA; M. K.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v času sezone klopov, ki traja od zgodnje spomladi do jeseni, poziva k pravočasni in ustrezni zaščiti živali. Kot poudarjajo, klopi ne ogrožajo samo ljudi, ampak tudi pse in mačke. Med najpogostejšimi boleznimi, ki jih prenašajo, so borelioza, anaplazmoza in babezioza.

Foto: Veterinarska fakulteta, Unviverza v Ljubljani

Kot so opozorili v upravi, se klopi najraje zadržujejo v visoki travi, podrasti in grmovju, kamor psi in mačke še posebej radi zaidejo. Klopov je sicer veliko vrst, v Sloveniji pa so najbolj razširjeni navadni ali gozdni klop, pasji klop in severni ornamentirani klop.

Tako kot bolhe, komarji in druge žuželke klopi niso zgolj nadloga, temveč prenašalci različnih bakterij, parazitov in virusov. Med najpogostejšimi boleznimi, ki jih prenašajo, so borelioza, anaplazmoza in babezioza.

Borelioza je bakterijska bolezen, ki v večini primerov poteka v kronični obliki, kaže pa se z občasnim šepanjem na različne okončine. Najpogostejši znaki anaplazmoze, ki v nasprotju z boreliozo najpogosteje poteka v akutni obliki, so povišana telesna temperatura, apatičnost, oslabelost ter bruhanje ali driska. "Če žival v sezoni klopov kaže naštete bolezenske znake, je nujen pregled pri veterinarju," so posvarili v upravi.

Babezioza, ki jo povzroča parazit, s katerim so okuženi predvsem klopi v severovzhodni Sloveniji in na Hrvaškem, največkrat poteka v akutni obliki s povišano telesno temperaturo, apatijo, izrazito utrujenostjo in bledimi sluznicami. Bolezenski znaki se pojavljajo tudi ciklično, z vmesnimi obdobji dobrega počutja.

Po navedbah uprave okužba psa ali mačke s povzročiteljem borelioze in anaplazmoze še ne pomeni nujno bolezni. "Visok odstotek živali, ki imajo v krvi protitelesa, ter nizek odstotek obolelih pomeni, da žival okužbo v večini primerov premaga sama," so pojasnili.

Ob tem lastnikom živali sporočajo, da lahko vse bolezni, ki jih prenašajo klopi, z odgovornim ravnanjem v veliki meri preprečijo sami. V luči tega, da mora biti klop za okužbo prisesan najmanj 24 ur, je zelo pomembno, da lastnika psa pregledujejo po vsakem sprehodu, mačko pa enkrat na dan, in klopa čim prej odstranijo. Dodajajo še, da so za zaščito živali na voljo različna sredstva, o izbiri najustreznejšega pa naj se lastniki posvetujejo z veterinarjem. "Ker žival kljub temu lahko zboli, je pomembno, da znajo lastniki pravočasno prepoznati bolezenske znake. Če pri psu ali mački v sezoni klopov opazite katerega od naštetih bolezenskih znakov, ga čim prej odpeljite k veterinarju," so še izpostavili.

‹ nazaj