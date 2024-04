dolenjska

Proti gradnji centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov

24.4.2024 | 19:15 | M. Ž.

Žužemberk - Včerajšnjega zbora občanov glede načrtovane gradnje centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov, ki ga je žužemberški župan Jože Papež sklical na podlagi pobude in zahteve Civilne iniciative ZA občanom in okolju prijazno Občino Žužemberk(CI) in zbranih 439 podpisov občanov, se je kljub zgodnji uri, bil je ob štirih popoldne, zbralo veliko ljudi. Prišlo je 106 občank in občanov iz naselij Žužemberk in Zafara, ki so lahko tudi glasovali o sklepih zbora, 25 iz drugih krajev v občini in 5 iz drugih občin. Odločno so dali vedeti, da gradnji omenjenega centra, ki ga na nekdanjem peskokopu na Kleku načrtuje podjetje Eltim, nasprotujejo.

Zeleni kartončki za potrditev predlaganih sklepov Civilne iniciative ZA občanom in okolju prijazno Občino Žužemberk. (Foto: M. Ž.)

Na predlog CI so sprejeli pet sklepov, med drugim so podjetje pozvali, da takoj preneha z aktivnostmi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo centra in o tem v roku 30 dni od dne sklica zbora občanov pisno seznani zastopnike CI in Občino Žužemberk, občinsko upravo pa, da pripravi sklep za podajo negativnega mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga na prvi seji obravnava občinski svet, ter dopolnila k spremembi OPPN poslovna cona Klek, ki prepoveduje gradnjo objektov za predelavo gradbenih odpadkov in objektov namenjenih za sežiganje odpadkov v poslovni coni.

V imenu civilne iniciative je govoril Iztok Gliha.

Kot je na zboru krajanov povedal Iztok Gliha iz omenjene iniciative, so večkrat poudarili, da CI nima nič proti županu oziroma občini, »od njih želimo le podporo, tako kot so jo oni v času volitev od nas«. Med prednosti, ki jih v izgradnji centra vidijo, je pravzaprav le bližina in dostopnost centra za občane, zato pa je nanizal kar nekaj slabosti, med njimi, da se bodo gradbeni odpadki na Klek vozili iz širše okolice, da se bo povečal promet težkih vozil, s čimer se bo povečal tudi izpust plinov in hrup, da bo predelava gradbenih odpadkov povzročala hrup in prah, zaradi česar bo prišlo do onesnaženja okolice, izcedne vode, ki bodo pri tem nastajale, pa bodo onesnažile tudi vodne vire; skratka, zmanjšana bo kakovost življenja, vrednosti njihovih nepremičnin pa bo padla. »Zato bomo uporabili vse zakonske podlage in pravice, da preprečimo gradnjo centra,« je poudaril.

Pred glasovanjem predstavitve

Na začetku zbora krajanov je Manica France Klemenčič, ki je na občini zaposlena kot urbanist, prestavila kronologijo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek, ki ga je občinski svet soglasno sprejel oktobra 2016, in tudi kaj se lahko gradi v ureditveni enoti, ki je predmet obravnave. Prav tako se je dotaknila prodaje samih zemljišč podjetju Eltim, saj je že pred zborom občanov in kasneje tudi na samem zboru letelo kar nekaj kritik na župana glede prodaje parcel. Kot je povedala, so zemljišča prodali na javni dražbi, izvedenec in cenilec za gradbeno stroko pa je ocenil, da vrednost degradiranega območja znaša 2 evra za kvadratni meter. Na javno dražbo je sodelovalo le podjetje Eltim, s katerim je občina, ker je izpolnjeval vse pogoje, tudi sklenila prodajno pogodbo v vrednosti 58.720 evrov brez DDV.

Župan Jože Papež (v sredini)

Zbranim so predstavniki podjetja predstavili tudi, kako bi center izgledal, da je bilo izdelano poročilo o vplivih na okolje, ki ima vrsto ukrepov, ki bodo tudi preverjeni v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja pred samim začetkom predelave. Omenjeno poročilo tudi določa, da lahko center odpadke drobi največ osem ur v dnevnem času in ne ponoči, prav tako mora ob mletju zagotavljati vlaženje materiala, kar naj bi preprečevalo nastajanje prahu, uporabljena voda pa mora biti ustrezno prečiščena.

Darko Perko, direktor podjetja Eltim, je povedal, da so kot izvajalci že nosilci okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na gradbišču in za vnos zemeljskih izkopov. Želja je, da se v centru pobere lokalne odpadke, je dejal in dodal, da se isti center se umešča v Ivančni Gorici in v Novem mestu. »Mi kot zavezanci okoljevarstvenega dovoljenja imamo evidenčne elektronske liste, ki jih nenehno preverja ministrstvo ter smo dolžni poročati, kje in kaj delamo.«

Izredna seja

Župna Jože Papež je v izjavi za STA poudaril, da razume pomisleke krajanov, a verjame, da bodo pristojne ustanove izdale potrebna dovoljenja le, če bo investitor izpolnjeval vse okoljevarstvene in druge pogoje. Napovedal je, da bo izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali na zboru krajanov sprejete sklepe, sklical v roku enega meseca.

‹ nazaj