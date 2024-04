družabno

Gimnazijci delovno v ZDA

25.4.2024 | 18:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Polonca Centa

V New Yorku je bila v začetku meseca mednarodna konferenca Change the World MUN New York, na kateri je sodelovalo tudi osem dijakov Gimnazije Novo mesto, ki so tja odšli pod vodstvom ravnateljice Mojce Lukšič. V sklopu konference so delovali v različnih organih in odborih Združenih narodov.

Andraž Matoš in Ivo Nikić sta v Ekonomsko-socialnem svetu zastopala stališča Italije, Ema Avbar in Tisa Božič pa sta to državo zastopali v International Labour Organisation. Nika Blažič in Tara Kozolc sta v Generalni skupščini zastopali Ukrajino, Neža Bogataj in Tim Kukec pa sta v imenu Mehike v Mednarodnem monetarnem skladu razpravljala o novih finančnih perspektivah. Trije dnevi konference so minili v izmenjavi mnenj, soočanju argumentov, iskanju zavezništev in v sklepanju koalicij.

Na ekipo gimnazije je bila zelo ponosna tudi njihova mentorica Polonca Centa, ki se je skupaj z udeleženci veselila odličnih rezultatov. Na sklepni slovesnosti konference MUN so namreč podelili tudi priznanja. Andraž in Ivo (na fotografiji) sta osvojila kar dve – sovrstniki v delovnem telesu so ju izglasovali za najboljša delegata, iz rok ustanovitelja Associazione Diplomatici Claudia Corbina pa sta prejela še naziv The Best Delegation Award.

‹ nazaj